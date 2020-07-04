شاهد: رحلات طيران "مزيفة" لتوعية المسافرين بإجراءات تجنب كورونا

بدا عشرات المسافرين في مطار تايوان منضبطين في الصفوف للقيام بإجراءات التسجيل قبل الركوب، ولكن رحلتهم هذه غير عادية، إذ أنهم لن يذهبوا إلى أي مكان، والطائرة لن تقلع.

فقد تم تنظيم الحدث لتوعية الناس بالإجراءات التي ينبغي عليهم اتباعها، عندما ينوون السفر من هذا المطار. وقد طلبت إدارة الطيران المدني في تايوان من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة غيرهم المعلومة الخاصة بالتجربة عن طريق الإنترنت، وتكون لديهم فرصة للمشاركة في هذه التجربة الفريدة.

لقد تراجع وباء كوفيد-19 في تايوان بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة والناس، ولكن الرحلات الجوية الدولية لم تتعاف بعد، والناس الذين يريدون السفر مجددا إلى الخارج، يعانون منذ فترة من طول الانتظار وهذا الجمود.

ويقول منظمو الحدث إن 10 آلاف شخص شاركوا في السحب، وتم انتقاء 30 منهم، وسمح لكل منهم أن يجلب معه ضيفا ليرافقه في هذه الرحلة التي ليس لها مقصد.

ويقول نائب مدير مطار تايبيه، تشيه شينغ، إن التجربة يمكن أن تساعد الناس على معرفة الكيفية التي تسير بها الأمور في المطار، وإن الناس سيكونون أكثر وعيا بالإجراءات، التي يتعين القيام بها عند السفر.