الشرطة المصرية تعتقل شخصا للاشتباه في تحرشه واعتدائه الجنسي على عشرات النساء

اعتقلت السلطات المصريّة السبت رجلاً يُشتبه في أنّه اعتدى جنسيّاً على عشرات النّساء، بحسب ما أعلن مصدر أمني، وذلك بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي دعت السلطات إلى التحرّك.

ونُشرت في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي شهادات تُفصّل عمليات ابتزاز واعتداء جنسيّ رهيبة ارتكبها رجل ضدّ نساء كثيرات في مصر، الأمر الذي أثار غضب مستخدمي الإنترنت. ويشتبه بأنّ الموقوف اغتصب أو حاول اغتصاب عشرات النساء والفتيات وتحرّش بهنّ، وبين هؤلاء فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً فقط حاول الاعتداء جنسياً عليها.

وبحسب إحدى الشهادات التي نُشرت الأربعاء على موقع إنستغرام، فإنّ هذه الاعتداءات الجنسية حصلت اعتباراً من العام 2018 على أقلّ تقدير. كما انتشر على نطاقٍ واسع في كلّ من تويتر وفيسبوك وَسمٌ باسم الجاني المزعوم، ودعا مستخدمو الموقعَين السلطات إلى التحرّك.

وقال المصدر الأمني إنّ "الشخص المتّهم بالتحرّش بهؤلاء النساء اعتُقل وسيُلاحق قضائيّاً بعد الاتّهامات التي وُجّهت إليه على مواقع التواصل الاجتماعي". وأشار إلى أنّ "على الأشخاص المعنيّين تقديم شكاوى رسميّة" بحقّ الموقوف، من دون أن يُحدّد هويته.

ولاحقاً أعلنت النيابة العامة اسم المشتبه به، مؤكّدة أنّها فتحت تحقيقاً في القضية.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أنّها لم تتلقّ أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات بحق المشتبه به "سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدّمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى النيابة العامة مساء أمس الموافق الثالث من شهر تموز/يوليو الجاري، والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقّه لها خلال تشرين الثاني/نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها. وجارٍ اتخاذ اللازم قانوناً بشأنها".

وكان المجلس القومي للمرأة قد قدّم السبت شكوى إلى النائب العام لفتح تحقيق.

وقال المجلس في بيان إنّه "في ضوء متابعة المجلس القومي للمرأة لمواقع التواصل الاجتماعي، تبيَّن وجود صفحة على تطبيق انستغرام تمّ تدشينها من قبل بعض الفتيات والسيّدات يشكين فيها من قيام شخص باغتصاب البعض منهنّ وهَتك عرض والتحرش جنسيّاً بالبعض الآخر". وأضاف البيان أنّ "الصفحة التي يُتابعها الآلاف من المتابعين، تتضمّن رسائل نصّية وصوتيّة خادشة للحياء قام هذا الشاب بإرسالها إلى العديد من الطفلات والفتيات بهدف التهديد والابتزاز".

وتابع "تلقّى المجلس العديد من النّداءات والمناشدات من الضحايا المجني عليهنّ بشأن قيام ذات الشخص بابتزازهنّ وتهديدهنّ، مستغلّاً ما يَحتفظ به من صور ومقاطع توثّق جرائمه النكراء في التشهير بهنّ إذا قمن بالإبلاغ عنه للسلطات المختصّة".

وناشد المجلس جميع النساء المعنيّات "التقدّم ببلاغ رسمي ضدّ هذا الشابّ، حتّى ينال عقابه الذي يستحقّ طبقاً للقانون".

وبحسب معلومات نشرت على الإنترنت فإنّ الموقوف طالب جامعي. وقالت الجامعة الأمريكيّة في القاهرة في بيان إنّ المشتبه فيه كان طالباً لديها قبل أن يُغادرها في العام 2018.

وأشارت الأمم المتحدة في تقارير نشرتها خلال السنوات الأخيرة إلى أنّ الغالبيّة العظمى من النساء المصريّات وقعن ضحايا عمليّات تحرّش. ولا يزال التحرّش الجنسي، اللفظي والجسدي، ظاهرة شائعة في مصر، على الرّغم من إقرار قانون في 2014 جرّم هذا السلوك.