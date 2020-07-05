اليونان تغلق حدودها 40 يوما مع صربيا بعد ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

أعلنت اليونان الأحد أنها ستغلق حدودها أمام جميع مواطني صربيا حتى 15 تموز/يوليو، بسبب الارتفاع الكبير بحالات كوفيد-19 في هذا البلد. وأعلنت صربيا الجمعة حال الطوارىء في العاصمة بلغراد، بعد تسجيل أكبر عدد إصابات بفيروس كورونا منذ نيسان/أبريل.

واتخذت اليونان قرارها بعد درس البيانات الوبائية، كما أعلنت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية أريستوتيليا بيلوني. وأطلقت اليونان، التي سجلت أقل من 200 حالة وفاة بكوفيد-19، حملة لتحفيز السياحة التي تمثل ربع إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.

ولدى وصولهم، يملأ المسافرون استمارة يسجلون فيها اسم البلد الذي قدموا منه، والبلدان التي زاروها في الأسبوعين السابقين. ويتم يوميا اخضاع حوالي ستة آلاف مسافر يدخلون البلاد، لفحوص كشف الإصابة بكوفيد-19.