إيران تسجل أعلى معدل وفيات يومية بسبب كورونا منذ تفشي الوباء

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية الأحد 163 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في أعلى عدد وفيات رسمي يومي في إيران منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19 في شباط/فبراير.

وسُجّل العدد القياسي السابق الاثنين وبلغ 162 وفاة. وإيران هي الدولة الأكثر تضرراً جراء فيروس كورونا المستجدّ في الشرق الأوسط.

وصرّحت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري للتلفزيون الحكومي أن الوفيات الجديدة ترفع حصيلة الوباء الإجمالية في البلاد إلى 11571 وفاة.

وأضافت أن خلال الساعات ال24 الأخيرة، ثبُتت إصابة 2560 شخصاً بكورونا المستجدّ "ما يرفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 240,438".

ويأتي هذا الإعلان في حين أعربت إيران التي تواجه منذ عدة أسابيع ارتفاعاً في عدد الإصابات والوفيات الجديدة، عن نيتها فرض وضع الكمامات بشكل إلزامي في الأماكن العامة، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجدّ.