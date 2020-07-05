نجم الراب كانيي ويست يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن مغني الراب والمنتج الأمريكي كانييه ويست السبت ترشحه للانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل. وكتب ويست في تغريدة على تويتر "علينا الآن تنفيذ وعد أمريكا بوضع ثقتنا في الله وتوحيد رؤانا وبناء مستقبلنا. أنا مرشح لرئاسة الولايات المتحدة".

ولم يذكر المنتج الثري البالغ من العمر 43 عاما الذي يدعو في واحدة من أغنياته إلى "بلوغ النجوم حتى تهبط على غيمة إذا سقطت"، أي تفاصيل إضافية.

وكان زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان احتل عناوين الصحف في السنوات الأخيرة بسبب مشاكل نفسية وتصريحات مثيرة للجدل حول العبودية ودعمه للرئيس الجمهوري دونالد ترامب الذي لا يتمتع بشعبية إطلاقا في أوساط الراب.

من جهة أخرى، التقى كانييه ويست الرئيس الجمهوري في البيت الأبيض في 2018. وفي مقابلة في العام التالي، أوضح أن دعمه لترامب كان حيلة لإبعاد الديمقراطيين ولتمهيد الطريق ليخوض سباقه الخاص إلى البيت الأبيض.

وقال في هذه المقابلة التي أجريت في برنامج "بيتس 1 شو" لموقع "أبل ميوزيك" "ستأتي اللحظة التي سأكون فيها رئيس الولايات المتحدة".

وفي نهاية حزيران/يونيو، أصدر كانييه ويست مقطوعة بعنوان "اغسلنا بالدم" (ووش اس إن ذي بلاد) مرفقة بكليب يعرض لقطات من التظاهرات الأخيرة المناهضة للعنصرية، التي هزت الولايات المتحدة أخيرا.