بالفيديو: مسابقة النقانق والبطل يحطم رقما قياسيا ويلتهم 75 قطعة في 10 دقائق

شهدت ولاية نيويورك تحدي "ناثان فيماس" السنوي لأكل النقانق والذي يقام عادة كل عام في كوني أيلاند في الرابع من يوليو/تموز.

تقام المسابقة التي تقام منذ عام 1916 حول سرعة وكمية قطع النقانق التي يتمكن المشاركون من التهامها خلال المسابقة التي تبلغ مدتها 10 دقائق.

وتمكن جوي تشيستنت، في الدفاع عن لقبه بعد أن فاز بالمركز الأول لهذا العام وذلك للمرة الثانية عشر في آخر ثلاثة عشر عاما.

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واستطاع تشيستنت الذي يبلغ وزنه 100 كيلوغرام أن يلتهم 75 قطعة نقانق، محطما رقمه القياسي السابق والذي بلغ 74 قطعة.

John Minchillo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

اما في منافسات السيدات فتمكنت ميكي سودو من الفوز والاحتفاظ بلقبها للمرة السادسة بعد تحطيم الرقم القياسي والتهام 48.5 قطعة نقانق.

John Minchillo/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

وبسبب جائحة فيروس كورونا، لم تقام منافسة هذا العام في موقعها التقليدي في كوني أيلاند، حيث قرر القائمون على المسابقة تخصيص قاعة مغلقة للحدث الذي اقيم من دون متفرجين.