شاهد: حفل موسيقي صيني على قمة جبل هواشان الشاهقة يتيح متعة بصرية فائقة

على ارتفاع حوالي ألفي متر، أقامت أوركسترا شيان السمفونية حفلا موسيقيا، على قمة جبل هواشان الخلاب في مقاطعة شانجي شمال غربي الصين، حيث نقل العرض مساء السبت بواسطة خدمة البث التدفقي. وتميز العرض بأداء مقطوعات موسيقية كلاسيكية، ساهمت فيها مجموعة من الموسيقيين وفريق عمل بلغ عدد الأفراد فيهما 225 شخصا. ويشتهر جبل هواشان، وهو أحد أشهر خمسة جبال في الصين، بقممه الحادة والمحفوفة بالمخاطر. وقد نقلت الآلات الموسيقية إلى قمة الجبل عن طريق التلفريك. وليست هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها أوركسترا شيان حفلا خارج القاعات، إذ قدمت عرضا في متحف شانجي التاريخي، وقدمت عرضا آخر في ضريح الإمبراطور كينشيهوانغ.
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