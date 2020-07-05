الصحة العالمية: وقف تجربة كلوروكين وعقار للإيدز في معالجة "كورونا" وتسجيل زيادة قياسية في الإصابات

أعلنت منظمة الصحة العالمية السبت أنها قبلت توصيات إحدى لجانها الطبية بوقف استخدام كل من عقار هيدروكسي كلوروكين المستخدم في علاج الملاريا وعقار لوبينافير/ ريتونافير المستخدم في علاج فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز، لعلاج المرضى المصابين بكورونا

وأكدت المنظمة في بيان على موقعها الرسمي أن قرار وقف استخدام العقارين جاء بناءً على توصية لجنة دولية قدمت أدلة قائمة على نتائج مؤقتة لتجارب سريرية بشان العقارين نشرت خلال مؤتمر قمة منظمة الصحة العالمية بشأن البحوث والابتكارات الذي عقد في الفترة من 1 إلى 2 يوليو.

وأظهرت النتائج أن فعالية العقارين ضئيلة أو معدومة تجاه الفيروس التاجي. وأن مراجعة النتائج المؤقتة أظهرت أن هيدروكسي كلوروكين وعقار لوبينافير/ ريتونافير "ينتجان انخفاضًا بسيطًا أو معدومًا في الحد من وفيات مرضى كوفيد-19 في المستشفى عند مقارنتهم بمستوى الرعاية".

وتضيف المنظمة أن قرارها وقف التجارب يخص فقط علاج المصابين في المستشفيات، ولن يؤثر على دراسات أخرى ترتبط باستخدام الدواءين مع المرضى خارج المستشفيات أو كوقاية.

زيادة يومية قياسية

وحول استمرار تفشي فيروس كورونا في بعض الدول وعودته في دول أخرى، قالت المنظمة إن الدول الأعضاء أبلغت عن أكثر من 212 ألف حالة مؤكدة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة وهو ما يعتبر زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس التاجي على مستوى العالم .

وتابعت أن أكبر عدد من الإصابات الجديدة تم الإبلاغ عنها من الأمريكتين، والتي تشمل الولايات المتحدة والبرازيل بما يقارب من 130 ألف حالة مؤكدة.