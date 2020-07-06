مصر: وفاة وزير الإنتاج الحربي والعضو السابق بالمجلس العسكري محمد العصار

أعلنت رئاسة الجمهورية في مصر وفاة وزير الإنتاج الحربي محمد سعيد العصار، مساء اليوم الاثنين، بعد أيام من إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بترقيته إلى رتبة فريق فخري مع منحه وشاح النيل.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان تعنى فيه الوزير العصار: إن مصر فقد برحيله "أحد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلا وهب حياته لخدمة وطنه.. وحكيما شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".

وفي تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، قال الرئيس السيسي "فقد مصرنا العزيزة اليوم رجل دولة من طراز فريد وقيمة وطنية عظيمة هو الفريق/ محمد العصار".

وأضاف السيسي أن الوزير الراحل "لم يدخر من أجله جهدا، بل كان دائماً فى صدارة رجال مصر المدافعين عنها في لحظات فارقة ودقيقة من تاريخها".

وكان العصار الذي ولد في العام 1946 شغل منصب وزير الإنتاج الحربي منذ العام 2015 حتى وفاته، وشغل سابقا منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، وكان أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.