أسبوع الموضة في باريس يستأنف نشاطه ولكن من دون عروض

انطلق أسبوع الموضة في باريس للمرة الأولى في تاريخه افتراضياً ومن دون عروض لكن مع طموحات فنية كبيرة لمواجهة أجواء الركود الناجم عن كوفيد-19، بالابتكار.

وافتتحت ماركة "سكياباريلي"، بفيلم يقل طوله عن أربع دقائق، أسبوع الموضة للأزياء الراقية وهو حدث انتقائي بامتياز وباريسي حصراً يروج للملابس المنجزة يدوياً والمهن الحرفية مع قطع تشكل تحفاً فنية. ويستمر الحدث ثلاثة أيام يليه أسبوع الموضة الرجالية حتى الثالث عشر من تموز/ يوليو.

"سكياباريلي"، حضور رغم الحجر

وفي هذه "المجموعة المتخيلة" لسكياباريلي يظهر المصمم الأمريكي دانييل روزبيري، وهو يعد رسوم هذه الأزياء في متنزه خلال فترة الحجر في نيويورك.

وتبدو في هذه الرسوم ملابس بأكمام كبيرة ومجوهرات سوريالية ولون "روز شوكينغ "الذي أطلقته مؤسسة الدار إيلزا سكياباريلي في العام 1937.

ولا يظهر في الفيلم أي فستان لكن يمكن تخيل أشكالها من خلال الرسوم.

وقال دانييل روزبيري في بيان "قلبت الجائحة كل شيء والآن بدلاً من فريق ينفذ هذه المجموعة، استخدمت خيالي فقط. وبدلاً من ساحة فاندوم في باريس صممت ورسمت على مقعد في متنزه".

وأوضح "أن عالم إيلزا سكياباريلي السوريالي وشغفها بقلب واقعنا اليومي" يتردد صداهما أكثر من أي وقت مضى في هذا الزمن الحاضر.

"ديور" والارتقاء إلى مستوى أعلى

وترتقي دار "ديور" التي يعرض فيلمها بعد الظهر بهذا الحدث إلى مستوى أعلى. فستكشف عن مجموعتها للأزياء الراقية مع إخراج حالم لماتيو غارونه مخرج فيلمي "دوغمان" و"غومورا" اللذين نالا مكافآت في مهرجان كان للسينما.

وأوضحت مصممة الأزياء النسائية في الدار ماريا غراتزيا كيوري أن "عملية ابتكار هذه المجموعة كانت معقدة. عندما باشرنا بها، كان واضحاً أن العرض الحقيقي لن يحصل. احتجنا إلى مشروع مكثف للغاية وأكثر ابتكارية".

ويعرض الفيلم على أنه "تفاعل كيمائي بين مؤثرات الفن السابع وتميز مهارات" الدار الفرنسية العريقة.

وستكشف كل دار أزياء مدرجة في الروزنامة الرسمية لاتحاد الأزياء الراقية والموضة، مجموعتها من خلال أفلام تبث في الوقت المحدد لها على منصات مكرسة لهذا الغرض.

الوصول إلى جمهور أوسع

وهذه الطريقة قد تكون غير مسبوقة في مجال الموضة إلا أنها تسمح بالوصول إلى جمهور أوسع فيما وتيرة أسبوع الموضة ستكون مكثفة أكثر من أي وقت مضى مع 14 عرضاً أحياناً في اليوم.

وهذا أسلوب جديد على مصممي الأزياء الذين تأثروا بوضوح بالتغييرات الناجمة عن وباء كوفيد-19 وحرموا من منصات العرض.

وقد بادرت دار "إيرميس" الأحد إلى ذلك من خلال تقديم مجموعة الرجال في أداء فني صور بالوقت الحقيقي ونفذه المخرج المسرحي سيريل تيسته في مشاغل الدار في بانتان قرب باريس.

وقال الإيطالي ماوريتزيو غالانتي إن تقديم العروض عبر الانترنت كالانتقال من المسرح إلى السينما.

الموضة تمرر رسائل إلى الجمهور

وأوضح المصمم الذي تعرض مجموعته الاثنين أيضاً أن ذلك "يوفر فرصة لتمرير رسائل إلى جمهور سيكون مركزاً على المشاهد بدلاً من النظر إلى من يجلس في الصف الأمامي" المخصص للمشاهير وهو جزء أساسي عادة لكل عرض أزياء كبير على ما يوضح المصمم.

ورأت مصممة الأزياء الفيتنامية شونا تو نغوين أن "الابتكار ممكن حتى مع انتفاء كل شيء، ومن دون كهرباء حتى" مشددة على أن "فيلمها الفني" سيكون "إعلاناً تشويقياً" لحمل المشاهدين إلى عالمها.

وقال جوليان فورنييه من جهته أنه اختار إبراز الجانب الحرفي والمتطلب لهذا العمل، من الرسوم التحضيرية إلى تفصيل الملابس بقماش أبيض على عارضة لتشذيبها وصولاً إلى تنفيذها مع أقمشة فاخرة.