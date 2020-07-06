الأردن يفتح مستشفياته أمام مرضى 11 دولة عربية.. تعرف عليها

أصبح الأردن مستعدا لمعاودة استقبال المرضى الراغبين في تلقي العلاج في مستشفيات المملكة الخاصة، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وحدد لائحة بأسماء 11 دولة عربية بالإضافة إلى قبرص.

وأطلقت الحكومة بالتعاون مع المستشفيات الخاصة موقع "سلامتك" الإلكتروني الذي يستطيع المريض عبره حجز المستشفى والدفع إلكترونيا والحصول على تأشيرة إلكترونياً من قبل وزارة الداخلية.

كما يتعين على المريض إرسال تقرير طبي عن حاله الصحية وبياناته الشخصية وبيانات مرافقيه، على أن يتلقى رداً على طلبه خلال 24 ساعة.

وسيكون باستطاعة المريض اختيار واحد من المستشفيات العشرين التي حددتها الحكومة وطريقة المجيء إلى الأردن جوا أو برا، على أن يتم إستقبال المرضى في المطار أو على المعابر الحدودية من قبل كادر طبي من المستشفى المعني.

ويشمل العلاج المتاح عمليات القلب، والعظام، وزرع الكلى، وزرع القوقعة، وتكميم المعدة وغيرها من العمليات والخدمات العلاجية.

وسيكون باستطاعة المريض جلب شخصين معه.

ماهي الدول؟

وبحسب الموقع الحكومي، "سيتم في هذه المرحلة السماح بدخول الأفراد القادمين من كافة دول الخليج العربي (السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان) وفلسطين والعراق وليبيا والجزائر والسودان واليمن وقبرص".

وأضاف "سيُطلب من القادمين الالتزام بالحجر لمدة 14 يوماً سواء في المستشفى المحدد يلي ذلك حجرٌ منزلي في الفندق أيضًا لمدة 14 يوما أخرى وسيتم نقل المريض من المطار أو الحدود حسب ترتيبات المستشفى باستخدام المركبة التي تتناسب مع حالته الصحية".

ويشترط على المرضى والمرافقين إجراء فحص كورونا قبل الوصول إلى المملكة بـ 72 ساعة كحد أقصى، ويتم إجراؤه مرة أخرى داخل المستشفى في اليوم الأول، وتكرار الفحص في اليوم السابع واليوم الرابع عشر.

وفي حال كان المريض أو مرافقاه مصابين بفيروس كورونا، سيتم نقلهم إلى مستشفى الأمير حمزة المخصص للمصابين بفيروس كورونا المستجد في عمان لتلقي العلاج.

وقال رئيس جمعية المستشفيات الأردنية الخاصة الطبيب فوزي الحموري في تصريحات لقناة "المملكة" الرسمية "سنبدأ اعتبارا من اليوم الإثنين باستقبال الطلبات ودراستها والرد عليها خلال موعد أقصاه ثلاثة أيام، لن ننتظر اعادة فتح المطارات. هناك مرضى بإستطاعتهم المجيء برا".

وأضاف "سنحاول إعطاء الأولوية لمرضى السرطان والمرضى الذي هم بحاجة لعمليات زرع الكلى أو عمليات قلب"، مشيرا إلى توفير نحو 550 سريرا في 20 مستشفى خاصا في المرحلة الأولى.

وبحسب الحموري فإن "إيرادات السياحة العلاجية من المرضى الأجانب كانت تصل إلى نحو مليار دينار سنويا (حوالى 1,5 مليار دولار)". وخلص "لدينا فرصة لتحسين الوضع الإقتصادي".

ويستقبل الأردن سنويا نحو 250 ألف مريض من دول عربية وأجنبية. ويحاول عبر هذه الإجراءات تعويض الخسائر التي خلفها فيروس كورونا المستجد على قطاع السياحة.

وقبل تفشي وباء كوفيد-19 كان يزور المملكة سنويا نحو خمسة ملايين سائح.

وقال مدير هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات في أيار/مايو "بعد أن بلغ دخل قطاع السياحة في الأردن 5,3 مليارات دولار العام الماضي، تراجع إلى حوالي صفر بعد الإغلاقات".

وعلق الأردن في 17 آذار/مارس الرحلات الدولية حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا.

وسجلت المملكة حتى اليوم 1164 إصابة مؤكدة بالفيروس وعشر وفيات، بحسب الأرقام الرسمية.