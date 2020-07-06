شاهد: مهرجان "لاغاسيلي" الفرنسي للصور الفوتوغرافية يسلط الضوء على أمريكا اللاتينية

يجري هذه الأيام وإلى غاية الأول من تشرين الأول/أكتوبر، تنظيم مهرجان "لاغاسيلي" للصور الفوتوغرافية في منطقة بروتانيو الفرنسية، في دورته 17. وتعرض في الهواء الطلق طيلة أيام المهرجان 600 صورة من إنجاز 18 فنانا. ومن بين المدعوين الفنان البرازيلي الفرنسي سيباستياو سالغادو الذي يشارك بصوره الشهيرة لعمال المناجم في "سيرا بلادا"، والفنانة البرازيلية كارولينا أرانتيس التي سافرت السنة الماضية إلى الأمازون أثناء اجتياح الحرائق لمساحات شاسعة من الغابات. وسيحظى الزوار بفرصة اكتشاف التصوير الفوتوغرافي من أمريكا اللاتينية وملتزمين بقضايا البيئة. وكان تم بعث مهرجان "لاغاسيلي" سنة 2004، ويعترف به مذاك وباطراد كمناسبة تطرح خلالها القضايا البيئية الرئيسية، التي تعيشها مجتمعاتنا.