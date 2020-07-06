إسرائيل تقول إنها نجحت بإطلاق قمر اصطناعي جديد "للتجسس"

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن نجاحها في إطلاق قمر اصطناعي جديد للتجسس، يوم الاثنين، ما يوفر لها بحسب مسؤولين قدرة إضافية على مراقبة التهديدات في المنطقة.

القمر الاصطناعي المسمى "أوفيك 16" ينضم إلى مجموعة من الأقمار التي أطلقتها إسرائيل خلال العقدين الماضيين.

رئيس إدارة الفضاء والأقمار الاصطناعية في وزارة الدفاع أمنون هراري قال:"نستخدم كافة الأقمار الاصطناعية لمراقبة أي تهديد لأمن إسرائيل".

ولم تحدد إسرائيل مسبقاً عدد الأقمار الاصطناعية التي تملكها، لكن هراري، تحدث عن القمرين أوفيك 5 الذي أطلق عام 2012، وأوفيك 11 الذي أطلق عام 2016، وقال:" عندما تمتلكون أكثر من قمر فهذا يعزز من القدرات على مراقبة الأهداف في وقت أسرع".

وقد طورت الوزارة القمر بالتعاون مع شركة صناعات الطيران الإسرائيلية المملوكة للدولة، وذكرت الوزارة أن القمر أطلق في تمام الساعة الرابعة صباحاً، من قاعدة وسط إسرائيل إلى الفضاء، وأكدت أن القمر " بصري كهربائي" ويتمتع بقدرات متقدمة.

شلومي سودري المدير العام لقسم الفضاء أكد تلقيهم إشارات تفيد بوصول القمر إلى مداره، منوهاً إلى توقعاته بإرسال الصور الأولى من القمر خلال أسبوع.

وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس وصف إطلاق القمر بالإنجاز غير العادي، مشدداً على أن التفوق التكنولوجي والقدرات الاستخباراتية مهمان لأمن إسرائيل.

وتعتبر إسرائيل إيران كتهديد لها في المنطقة، خاصة مع مساعيها لتطوير صواريخ بعيدة المدى، ووجودها بالقرب من حدودها مع سوريا، وبرنامجها النووي الذي تسعى فيه لامتلاك أسلحة نووية.

الأسبوع الماضي شب حريق في مركز لتجميع أجهزة الطرد المركزي، في موقع نطنز النووي، ما أثار التكهنات حول احتمال تورط إسرائيل في الحادث.