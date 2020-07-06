السعودية تعلن تفاصيل البروتوكول الصحي خلال موسم الحج .. ما أبرزها؟

وضعت المملكة العربية السعودية معايير صحية وإجراءات احترازية دقيقة لأداء فريضة الحج هذه السنة، والتي سوف تتم بأعداد محدودة حيث سيقتصر الأمر على السعوديين والمقيمين، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام. وقد وضع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها "وقاية" جملة من البروتوكولات الصحية الخاصة بالوقاية من وباء "كوفيد 19" لموسم حج هذا العام.

فيما يلي أبرزها:

الضوابط العامة لمقدمي الخدمة

- يمنع الدخول إلى المشاعر المقدسة مثل منى والمزدلفة وعرفة دون تصريح، بدءًا من يوم الأحد الـ 19 تموز/ يوليو حتى نهاية يوم الأحد الـ 2 آب/ أغسطس 2020.

- يسمح بإكمال الحج للحالات المشتبه بإصابتها، بعد تقييمها من قبل طبيب مختص، على أن يتم إلحاقها بمجموعة خاصة بالحالات المشتبهة، كما تخصص بناية منفصلة وحافلة وجدول لمسار رحلة حج مناسب لوضع تلك الحالات.

- عدم تمكين أي شخص من القائمين على مسار الحج، لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا كارتفاع درجة حرارة الجسم والسعال وسيلان الأنف واحتقان الحلق أو فقدان مفاجئ لحاستي الشم والذوق من العمل حتى زوال تلك الأعراض والحصول على قرار التعافي بتقرير من الطبيب المعالج.

- إرتداء الكمامات بشكل إجباري للقائمين على مسار الحج والحجاج وجميع العمال في جميع الأوقات، وكذلك التخلص منها بالطريقة السليمة في المكان المخصص لذلك.

- وضع علامات أو ملصقات مرئية على الأرض لضمان المسافة القانونية للتباعد الاجتماعي، والمحددة بمتر ونصف المتر بين الأفراد في أماكن انتظار الحجاج وعند نقاط التجمع والأماكن الخاصة بتسليم الأمتعة واستلامها وفي المطاعم.

- منع مشاركة الأدوات والمعدات الشخصية بين الحجاج كمعدات الحماية أو أجهزة الاتصال أو الملابس أو منتجات الحلاقة أو المناشف.

- تقليص عدد الأشخاص عند استخدام المصاعد، للحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي واحترام مسافة الأمان بين الأفراد على السلالم الكهربائية أو السلالم الاعتيادية.

- الالتزام بتطهير الأسطح البيئية بشكل دوري مجدول، مع التركيز على الأماكن التي تكثر فيها احتمالية التلامس، وبخاصة نقاط الاستقبال، ومقاعد الجلوس، وأماكن الانتظار، وكذلك مقابض الأبواب، وطاولات الطعام، ومساند المقاعد وغيرها، وذلك بعد كل استخدام.

Amr Nabil/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

- إزالة الأوساخ بالماء والصابون قبل كل عملية تطهير، واتباع الإرشادات الواردة في الدليل العملي للتنظيف والتطهير، الخاص بالمنشآت العامة لمكافحة عدوى كورونا الصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتطهير دورات المياه والحمامات بشكل دوري وبعد مواعيد الوضوء للصلاة.

- توزيع مطهرات الأيدي ووضعها في أماكن بارزة، وفي مناطق التجمع والممرات ودورات المياه، والحرص على التهوية الجيدة في جميع أماكن وجود الحجاج والعاملين، غضافة إلى وضع مطهرات الأيدي واللوحات الارشادية لتطهير الأيدي بجوار الأجهزة التفاعلية، كشاشات الاستعلام والصراف الآلي ومكائن البيع الذاتية.

- وضع سلال مهملات ونفايات على أن تكون من النوع الذي يعمل دون الحاجة للمس، ويجب التخلص من النفايات بشكل مستمر والتخلص من جميع النسخ المطبوعة والمجلات الورقية.

- يسمح بصلاة الجماعة مع التشديد على ارتداء الكمامة القماشية خلال صلاة الجماعة، وإبقاء مسافة التباعد بين المصلين، واحترام البروتوكولات الخاصة بالمساجد.

أماكن إقامة الحجاج

- يجب على الموظفين ارتداء الكمامات أثناء العمل، بما في ذلك العاملين في نقاط الاستقبال وقبل دخول غرف النزلاء، كما يتوجب على النزلاء أيضاً لبس الكمامات عند خروجهم من الغرف.‏

- تطهير الأسطح البيئية بشكل دوري مجدول، مع التركيز على الأماكن التي تكثر فيها احتمالية التلامس وخاصة خلال ‏النهار، مثل محطة الاستقبال وأماكن الانتظار، وكذلك مقابض الأبواب وطاولات الطعام، ومساند ‏المقاعد ومفاتيح المصاعد.

- تطهير حقائب النزلاء وتطهير عربة نقل الحقائب بشكل دوري، وتخصيص عامل لتولي هذه المهمة، ويجب أن يكون ‏مدربا على عملية التطهير‎.‎

المطاعم وأماكن تناول الوجبات الغذائية

بالنسبة للأماكن الخاصة بتناول الطعام تسعى السلطات السعودية إلى:

توفير مياه الشرب ومياه زمزم بعبوات مخصصة للأفراد، ذات استخدام واحد مع إزالة جميع البرادات أو تعطيلها في الحرم المكي والمشاعر المقدسة.

ستقتصر الوجبات على الأغذية المغلفة المعدة مسبقاً، بحيث تقدم بشكل فردي لكل حاج على حدة.

ستقوم السلطات بتوفير مطهرات اليد الكحولية في أي مكان مخصص لتقديم الطعام، على مرأى واضح، ويسهل الوصول لها.

التأكيد على العاملين غسل اليدين بشكل روتيني ومتكرر لمدة أربعين ثانية في كل مرة على الأقل أثناء فترات العمل.

Amr Nabil/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

استخدام الصحون والأكواب وأدوات الأكل الأخرى ذات الاستخدام الواحد في حال تقديم الطعام، مع تنظيف الأواني بشكل جيد، والحرص على تطهيرها بمطهر معتمد، وتجفيفها قبل إعادة استخدامها لتقديم الطعام. وسوف يُسمح باستخدام الأغطية القماشية على الطاولات، مع تغييرها وتنظيفها بعد كل استخدام.

توفير أدوات الوقاية الشخصية ذات الاستخدام الواحد للعاملين، والتي ينبغي عليهم ارتداؤها، كالكمامات القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وكذلك شبكات الشعر واللباس الواقي للجسم.

تطبيق التباعد الاجتماعي بين الطاولات وأماكن استلام الطلبات وأماكن الانتظار.

عملية النقل واستخدام الحافلات

يتم تحديد حافلة لكل مجموعة، وكذلك رقم مقعد يكون مخصصاً للحاج نفسه طوال رحلة الحج كاملة.

عدم السماح للحجاج بالوقوف داخل الحافلة خلال الرحلة والسماح للعوائل بالجلوس سويا حسب الإمكانية.

تخصيص أبواب مختلفة للركوب والنزول، مع استثناء الأشخاص الذين يعانون من صعوبة الحركة وبحاجة إلى المساعدة.

توفير مطهرات اليدين والأوراق الصحية في مقصورة الركاب، بعدد ثلاث مطهرات على الأقل موزعة ومثبتة داخل كل مقصورة.

يجب ألا يتجاوز عدد الركاب داخل الحافلة طوال مدة الرحلة عن 50 في المائة من إجمالي طاقتها الاستيعابية والمحافظة على التباعد الجسدي داخل الحافلة وترك مقعد فارغ على الأقل بين كل راكب وراكب آخر.

-يفضل حمل الركاب لأمتعتهم ومتعلقاتهم الشخصية بأنفسهم أثناء ركوب الحافلة وداخلها، كما يجب على السائقين وجميع الركاب ارتداء الكمامات القماشية، أو ما يغطي الأنف والفم في جميع الأوقات أثناء وجودهم في الحافلة.

- يجب على السائقين تجنب الاحتكاك مع الركاب وإيقاف العمل بالحافلة لحين التطهير الكامل، في حال تأكيد إصابة أحد الركاب بفيروس كورونا.

صالونات الحلاقة الخاصة بالرجال

-يجب استخدام درع الوجه عند خدمة الحاج في حال توفره، كما يجب على العاملين ارتداء القفازات وتغييرها بعد التعامل مع كل حاج.

يجب أن يلف كل حاج بغطاء نظيف، ويجب استخدام الأردية ذات الاستخدام الواحد، التي يمكن التخلص منها بعد كل حاج.

على العاملين في الصالونات استخدام شرائط العنق الوقائية ذات الاستخدام الواحد، ووضعها حول عنق الحاج عند قص الشعر والتخلص فوراً من الأدوات المستخدمة بعد كل حاج.

التنقل بين عرفة والمزدلفة

الالتزام بالإقامة في الأماكن المخصصة، وعدم الخروج عن المسار المخصص من قبل المنظم والتشديد على الالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت للحجاج أثناء أداء الشعيرة.

منع التجمعات والاجتماعات والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي الموصى بها بين الحجيج.

توزيع الحجاج على الخيام بحيث لا يزيد عددهم عن 10 حجاج لكل 50 متراً مربعاً من مساحة الخيام، مع الحفاظ على مسافة متر ونصف المتر على الأقل بين كل حاج وآخر من جميع الجهات.

منع التزاحم عند الحمامات العامة ومغاسل الوضوء، وذلك بوضع الملصقات الأرضية، أو تعطيل استخدام عدد من الحمامات أو المغاسل، بحيث تضمن المسافة الآمنة بمقدار متر ونصف المتر بين كل شخص وآخر.

Amr Nabil/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

رمي الجمرات

تزويد الحجاج بحصى يتم تعقيمها مسبقاً ووضعها أو تغليفها بأكياس مغلقة من قبل الجهة المنظمة.

جدولة تفويج الحجاج لمنشأة الجمرات بحيث لا يتجاوز عدد الحجاج الذين يرمون الجمرات في الوقت نفسه مجموعة واحدة من 50 حاجاً لكل دور من أدوار منشأة الجمرات، أو بما يضمن مسافة متر ونصف المتر إلى مترين على الأقل بين كل شخص وآخر.

الحرم المكي

جدولة تفويج الحجاج إلى صحن الطواف، بما يضمن مسافة متر ونصف المتر على الأقل بين كل شخص وآخر، وتقليل الازدحام.

التقليل من التواصل الشخصي بين مرتادي الحرم المكي، ومنع التجمعات بشكل عام، والالتزام بالتباعد الاجتماعي والإشراف على تنفيذ ذلك من قبل رجال الأمن.

منع لمس الكعبة المشرفة أو الحجر الأسود أو تقبيله، ووضع حواجز ومشرفين لمنع القرب من هذه الحواجز.

تخصيص مداخل ومخارج معينة، مع وضع منظمين عند الأبواب للتأكد من عملية دخول وخروج الحجاج، ومنع التزاحم والتدافع، والتأكد من وجود مسافات بينهم، على أن يكون المنظمون من رجال الأمن.

توزيع مطهرات الأيدي والمناديل الورقية على الحجاج خلال الرحلة إلى الحرم المكي.

تطهير منطقة الصحن ومنطقة المسعى بشكل دوري قبل وبعد كل طواف فوج الحجيج.

رفع السجاد الخاص بالحرم المكي واستخدام السجادات الشخصية من قبل الحجيج.

وضع نقاط فحص تتضمن قياس درجة الحرارة بجهاز معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء والسؤال عن أعراض وباء كوفيد-19.

تجهيز نقاط أو عيادات طبية تعمل على مدار الساعة وتجهيز فرق وسيارات اسعاف وحافلة عناية مركزة متنقلة تتحرك لمرافقة الحجاج عند توجههم لأداء كافة الشعائر.

تتم متابعة الجميع لمدة أسبوعين لمتابعة أي أعراض

استخدام برامج التقنية المتوفرة مثل "تطمن" و"توكلنا" و"تباعد" والأساور الالكترونية والالتزام بالحجر المنزلي لمدة أسبوعين بعد رحلة الحج.

نشر المزيد من الملصقات للتوعية

وشددت البروتكولات الصحية على نشر الملصقات التوعوية في جميع المداخل والأماكن البارزة و أن تكون مكتوبة بلغات مختلفة وأن تتضمن طرق انتشار المرض والوقاية منه.

كما يجب أن تتضمن الملصقات إرشادات للتوعية بأهمية غسل الأيدي وتجنب لمس العينين والأنف والفم قبل غسل اليدين والحث على الاهتمام بالعناية الشخصية والرعاية الصحية واتباع آداب العطس والسعال من خلال استخدام المناديل الورقية والتخلص منها بأسرع وقت ممكن واستخدام المرفق عن طريق ثني الذراع.