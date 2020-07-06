من تجميد حسابات وافدين إلى الزيادة الضريبية.. ما خلفية القرارات الجديدة في السعودية؟

تجميد حسابات الوافدين إلى السعودية، التي تزيد عن دخلهم المفترض من رواتبهم المعلنة، قرار اتخذته المملكة وبدأت البنوك في تنفيذه، بعد أن خاطبت مؤسسة النقد العربي السعودي البنوك لتنفيذ التعليمات التي تلقتها المؤسسة، من مجلس الوزراء السعودي.

عضو اللجنة الاقتصادية السعودية عصام خليفة برر هذه الخطوة بضرورة محاربة ظاهرة الإخفاء التجاري، كأحد مكونات الاقتصاد الخفي الذي بدأ بالنمو، ما أثر سلباً على الاقتصاد.

وألمح إلى أن الحجم التقديري للتستر التجاري في المملكة بلغ نحو 63 مليار دولار، وأن مجموعة من الوافدين استوعبت أموال الدولة، كونها تسيطر على أكثر من 90% من تجارة التجزئة.

وبحسب دراسات فإن العمالة الآسيوية ورغم ضعف رواتبها فإنها تشكل نحو 60% من التحويلات الخارجية يليها التحويلات للدول العربية بنسبة 30% و15% للدول الأوروبية.

وبالحديث عن التحويلات، تتوضح أسباب هذا القرار، فالمملكة كغيرها من الدول تواجه أزمة اقتصادية بسبب تفشي فيروس كورونا، وحالة الإغلاق التي مرت بها، وتوقف عجلة الإنتاج.

أسباب التراجع الاقتصادي

ويصح القول إن الوباء ساهم بتفاقم أزمة الاقتصاد السعودي، إلا أنها أزمة بدأت منذ سنوات، لأسباب سبقت كورونا، وزاد منها هبوط سعر النفط في نيسان/ أبريل، نتيجة المضاربات بين المملكة وروسيا بضخ كميات كبيرة في السوق، في الوقت الذي تراجع فيه الطلب بسبب توقف حركة الملاحة والطيران والصناعة والسيارات، نتيجة الإقفال، ما أوصل أماكن التخزين إلى حد التخمة.

في العام 2018 جمع صندوق الثروة السعودية قرضاً قيمته 11 مليار دولار من عدة بنوك، ما برر وقتها بالسعي لتعزيز الموقف المالي لتمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة، مع أن وزارة المالية كانت قد أعلنت في شهر أيار/ مايو ذاك العام عن عجز بنحو 9.15 مليار دولار، خلال الربع الأول، وهو ما يعادل نحو 18% من إجمالي عجز الميزانية الذي كان متوقعاً حينها.

ولا يخفى أن الحرب في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفاً لدعم الشرعية، ومنذ مارس 2015 قد أثقلت كاهل اقتصاد المملكة، فالحرب بحسب صحيفة "ذي تايمز" البريطانية تكلف شهرياً نحو 6 مليارات دولار، أي أنها وخلال 3 أعوام فقط حتى طلب القروض كلفت السعودية نحو 250 مليار دولار.

كذلك، هبوط أسعار النفط، فالمملكة التي تعتمد على النفط كمصدر للدخل انخفضت أسعاره في 2015 إلى نحو 35 دولاراً للبرميل من حوالي 115 دولاراً في مطلع 2014، ما يعني أنها اضطرت لدعم ميزانيتها التي كانت قد وضعت على أساس السعر القديم، من خزينتها، بدلاً من أرباح النفط.

ليس القرار الأول من نوعه تجاه الوافدين

وبالعودة إلى قرار تجميد أموال الوافدين، فهو ليس القرار الأول بحقهم في المملكة، ففي يوليو 2017 بدأت السلطات بتحصيل رسوم مالية عن المرافقين للعاملين الوافدين في القطاع الخاص.

وزارة المالية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات بدأت بتحصيل 100 ريال شهرياً عن كل مرافق، وبإجمالي 1200 ريال في السنة الأولى، وفي السنة التالية تصبح 200 ريال، بإجمالي 2400 ريال سنوياً، وتصاعدت حتى 400 ريال شهرياً في 2020، وبحسب ما أعلنته السعودية وقتها فإن الهدف من هذا القرار هو تنويع مصادر الدخل، تماشياً مع رؤية 2030، وتوقعت تحصيل نحو 24 مليار دولار خلال العام 2018 من هذه الضريبة.

وفعلياً يبدو للمراقب أن ما تسعى إليه المملكة، هو الحفاظ على الأموال التي يجنيها الوافدون داخل المملكة، لتنعش السوق وتساهم في تدوير عجلة الاقتصاد، عوض استنزافها في التحويلات، كما يمكن اعتبار الخطوتين علاجاً للعجز الذي تواجهه في الميزانية، باستحداث مصادر دخل غير النفط، وفي الوقت نفسه فإنها لا تمس المواطن السعودي، وهو ما يراه البعض بأنها خطوة نحو تقليص العمالة الوافدة لفسح المجال لفرص عمل أكثر للمواطنين.

قرارات تمس السعوديين

أما بخصوص مواطنيها، فقد أعلنت الحكومة السعودية مؤخراً قرارين يستهدفان السعوديين وهما وقف صرف بدل غلاء المعيشة، اعتباراً من حزيران/ يونيو الماضي، ورفع ضريبة القيمة المضافة، من 5 إلى 15%، اعتباراً من تموز/ يوليو الجاري.

القراران بررهما وزير المالية بأنهما سيوفرا للمالية العامة نحو مئة مليار ريال سعودي، ستسهم بإنعاش الاقتصاد الذي تلقى ثلاث صدمات تمثلت بوباء كورونا، وانخفاض أسعار النفط وتوقف الأنشطة الاقتصادية المحلية ما انعكس سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي، وزيادة الاعتمادات المالية لقطاع الصحة لمكافحة الوباء.

إضافة لهذا، فالتوقعات تشير إلى تأثر الاقتصاد إلى حد ما بتراجع أعداد الحجاج لهذا العام، مع قرار السلطات السعودية اقتصار موسم الحج على السعوديين والمقيمين فقط. تقدر إيرادات الحج سنوياً بالمليارات، حيث بلغت عام 2017 نحو 4.2 مليار دولار.