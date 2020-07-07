فيديو: نواعير حماة تواصل دورانها بعد أعمال صيانة وترميم لأكبرها

يجهد محمد سلطان في ترميم أكبر نواعير مدينة حماة في وسط سوريا، محاولاً ورفاقه، وهم آخر عمال الصيانة المتخصصين في هذا المجال، أن يعيدوا تشغيل دولابها الخشبي الضخم على ضفاف نهر العاصي.

وتعدّ النواعير التي كانت تستخدم أساساً لري البساتين المجاورة، وفق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، إرثاً فريداً من نوعه "لا في سوريا فحسب، ولكن في العالم بأسره على الأرجح".

وبقيت النواعير التي لطالما ارتبط اسمها بحماة، بمنأى عن القصف والمعارك منذ اندلاع النزاع في العام 2011. لكنّ بعضها توقّف تدريجياً عن الدوران إما بسبب تعرّض ألواحها الخشبية المعمّرة للسرقة أو الحرق، أو جراء تعذّر صيانتها على غرار ناعورة المحمدية، أكبر نواعير حماة وأقدمها.

وبينما يعمل محمد ورفاقه في ترميم "المحمّدية"، يلتقط عدد من المارة صوراً تذكارية أمام ناعورة أخرى لم تتوقف عجلتها عن الدوران. وتعلو ضحكات أطفال يقفون قربها وخلفهم أشجار خضراء وبناء حجري أثري، في مشهد يبدو وكأنه خارج الزمن.

ويدقّ محمد (52 عاماً)، بينما يتصبّب العرق على جبينه، مسماراً تلو الآخر في عجلة الناعورة محاولاً تثبيت لوح خشبي جديد، بعدما اهترأ الجزء الأكبر من ألواحها، ويقول لوكالة فرانس برس "واجبنا أن نعيد الحياة والحركة إليها، فالنواعير روح مدينة حماة، ومن دونها تبدو المدينة ميتة ومن دون ألوان".

خلال السنوات الأخيرة، توقّفت عشرة من أصل 25 ناعورة في المدينة وريفها عن الدوران.

ويبلغ قطر ناعورة المحمدية 22 متراً ويعود بناؤها إلى العام 1361 وفق منظمة يونسكو التي ترجّح أن تاريخ بناء النواعير يعود عموماً إلى الحقبة العربية في القرون الوسطى. إلا أن العثور على فسيفساء تعود إلى العام 469 قبل الميلاد، يفترض أنّها قد بُنيت قبل وقت طويل من تلك الحقبة.

وبقيت مدينة حماة خلال سنوات النزاع بمنأى عن المعارك وتحت سيطرة كاملة للقوات الحكومية، بينما شهدت الأرياف معارك عنيفة مع سيطرة فصائل مقاتلة وجهادية على أجزاء واسعة منها.

أشعر أنني أقدم شيئاً لمدينتي حين أعمل مع زملائي على إصلاح النواعير. إنّه الأمر الوحيد الذي أجيده في حياتي

ويتسلّق محمد الذي يعمل منذ 22 عاماً في ترميم النواعير، بخفّة درجاً حجرياً ملاصقاً للناعورة، حتى يتمكن بإحكام من كسو دولابها شبه العاري بألواح خشب جديدة.

ويوضح الرجل الذي يغزو الشيب شعره "أشعر أنني أقدم شيئاً لمدينتي حين أعمل مع زملائي على إصلاح النواعير. إنّه الأمر الوحيد الذي أجيده في حياتي".

ويضيف "أنسى كل تعبي عندما تعاود الدوران".

وتتألف الناعورة من محور أساسي يتم تثبيت القاعدة عليه، ودوائر داخلية وخارجية متصلة ببعضها بأنواع مختلفة من أخشاب شجر الجوز والصنوبر والحور والسنديان المعمرة.

ويشرح رئيس دائرة النواعير عهد سبع العرب أنّ الهدف منها قديماً كان رفع مياه نهر العاصي من مجراه المنخفض إلى الأعلى ليطال مستوى البساتين المرتفعة، بالإضافة إلى نقل المياه للمنازل والمساجد والحمامات الشعبية المجاورة.

وبات ترميمها اليوم عملية صعبة وفق قوله، جراء "النقص الحاد في الكادر الذي يُجيد ويُتقن صيانة النواعير" من جهة، ولأن "تأمين أنواع معينة من الخشب المعمّر لم يعد مهمة سهلة نظراً لقلة المواد الأولية وارتفاع ثمنها" من جهة ثانية.

كما تراجع عدد العمال المتخصصين في صيانة النواعير وترميمها من 35 إلى تسعة فقط، بعد موت عدد منهم وهجرة آخرين خلال سنوات الحرب.

وشكّلت النواعير قبل اندلاع الحرب وجهة أساسية "للزوّار السوريين والأجانب، ومراكز تنزّه للحمويين" وفق سبع العرب الذي يأمل "مع عودة دورانها أن يعود الزوّار إلى ساحاتها".

رغم عدم وجود أي أهمية اقتصادية للنواعير ما زالت تشكل أهمية سياحية وتاريخية كبيرة للمدينة السورية AFP

رمز سياحي للمدينة

ورغم أن النواعير فقدت وظيفتها الرئيسية في تأمين المياه سواء للري أو الاستخدام المنزلي مع التقدّم التكنولوجي منذ عقود، إلا أن السلطات المحلية تولي لبقائها اهتماماً خاصاً.

ويؤكد رئيس بلدية مدينة حماة عدنان طيّار لفرانس برس "ما زلنا مهتمين بصيانة وإصلاح هذا المعلم الأثري لما له من مكانة رمزية".

ويضيف "لا يُمكن لأي شخص أن يزور مدينة حماة، دون أن يلقي التحية على النواعير من إحدى الطرق التي يسلكها ذهاباً وإياباً".

ورغم المدخول الضئيل الذي يجنيه من عمله في خضمّ أزمة معيشية خانقة تشهدها سوريا، يعتبر عامل الصيانة إسماعيل أن الحفاظ على نواعير حماة واجب لا بدّ منه.

ويشرح الرجل الخمسيني بينما يضع نظارته الطبية ويتنقل بخفّة بين جانبي ناعورة المحمّدية أن إصلاحها عبارة عن "عمل يدوي بالكامل، إذ لا توجد حتى محرّكات تدفع العجلات للدوران". ويبدي أسفه كون "مهنتنا متوارثة عن الآباء، لكننا لن نستطيع توريثها للأبناء".

ويبدي فخره بالنواعير التي تزيّن صورتها العملة الورقية من فئة مئتي ليرة. ويقول "النواعير بالنسبة إلى مدينة حماة أشبه بالعمود الفقري في الجسد".