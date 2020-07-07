صربيا تعيد فرض الإغلاق بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا

تعيد صربيا فرض حظر التجول في نهاية الأسبوع في إطار تصديها لتفش "مقلق" جديد لوباء كوفيد-19، وفق ما أعلن الرئيس ألكسندر فوتشيتش الثلاثاء.

ويأتي قرار إعادة فرض حظر التجول في نهاية الأسبوع بعد تسجيل 13 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو رقم قياسي للوفيات في البلاد التي تعد سبعة ملايين نسمة وسجّلت أكثر من 16 ألفا و700 إصابة بكوفيد-19.

وقال الرئيس الصربي في مؤتمر صحافي متلفز "اعتبارا من الجمعة، سنفرض حظر تجول طويلا ينتهي الإثنين".

وقال إن خلية الأزمة التابعة للحكومة التي تعمل على احتواء الجائحة ستقرر ما إذا سيفرض التدبير على صعيد البلاد أو سيقتصر على العاصمة بلغراد.

وتأتي الموجة الجديدة بعدما رفعت البلاد تدابير الإغلاق وسمحت بإقامة الأحداث الرياضية والانتخابات العامة في حزيران/يونيو.

ومذّاك ارتفعت الإصابات الجديدة المسجّلة بكوفيد-19 إلى أكثر من 300 في اليوم.

وقال فوتشيتش إن القطاع الطبي يرزح تحت وطأة ضغط كبير مع وجود نحو أربعة آلاف مصاب.

وأضاف "لا أحد قادرا على تحمّل هذه الأرقام. لا نريد قتل أطبائنا".

والأسبوع الماضي أعادت الحكومة فرض قيود في مدن وبلدات عدة بما فيها بلغراد حيث ظهرت بؤر للوباء.