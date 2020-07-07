تعرّف على المعايير الدقيقة لإختيار حجاج موسم 2020

أكدت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية في بيان أنّ المعايير الصحية ستكون المحدد الرئيسي لاختيار حجاج موسم حج 2020.

حسب قرار الحكومة السعودية ستكون نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة هي 70 في المائة من إجمالي حجاج هذا العام، وتكون نسبة السعوديين 30 في المائة فقط من الحجاج، على أن يقتصر حج المواطنين السعوديين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد.

وسيتم اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوفر فيهم المعايير الصحية، وذلك تقديرًا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة.

وأشارت الوزارة إلى أن غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة ستكون الأولوية من بينهم لمن لا يعانون من الأمراض المزمنة، ولمن لديهم شهادة الفحص المخبري الطبية التي تثبت خلوهم من فيروس كورونا، ومن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل، والذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء فريضة الحج.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن المقيمين من غير السعوديين داخل المملكة والذين تتوفر فيهم المعايير التي تمّ اعتمادها يمكنهم التسجيل على موقع الوزارة من الاثنين 6 تموز/ يوليو لغاية الجمعة 10 تموز/ يوليو 2020، حيث سيكون بإمكان من تنطبق عليهم المعايير التسجيل خلال أي وقت من الأيام الخمسة.

وأضافت الوزارة أن اختيار الحجاج غير السعوديين سيكون بشكل إلكتروني من بين المسجلين ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية جميعها، بعد استكمالهم الوثائق المطلوبة خلال المهلة المحددة.

وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة العربية السعودية على إقامة فريضة الحج، باتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على حجاج بيت الله الحرام، موضحة أنه تم إعداد خطط تنظيمية لتنفيذ حج هذا الموسم، وهي الخطة التي تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية، وأنسب خطط التفويج التي تطبق خلالها جميع الشروط التي حددتها وزارة الصحة، والتي سيتم تنفيذها بشكل شامل ودقيق لضمان سلامة جميع الحجاج.