فيديو: أمريكية قد تواجه السجن بعد اتهامها زورا رجلا أسودا بتهديدها

بعد أن تحولت إلى حديث الصحف، تواجه سيدة أمريكية بسبب سلوكها الغريب والذي وصف بالعنصري اتهامات جراء تقديمها تقرير كاذب. وهي جنحة يعاقب فاعليها بالسجن لمدة تصل إلى عام، بعد أن أقدمت على الاتصال بالشرطة واتهام مراقب طيور أمريكي من أصل إفريقي طلب منها تقييد كلبها في حديقة سنترال بارك بمانهاتن الأمريكية، بتهديدها وتهديد كلبها.

وفي 25 مايو/أيار أقدم كريستيان كوبر على نشر مقطع فيديو مصور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك يدحض من خلاله أقاويل إيمي كوبر البالغة من العمر 41 عاما.

وحصد الفيديو بعد أقل من يومين على نشره أكثر من 41 مليون مشاهدة عبر تويتر ليتحول إلى قضية رأي عام. ووصف تصرف المرأة بأنه مثال للعنصرية اليومية التي يتعرض لها أبناء البشرة السوداء في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويظهر الفيديو كوبر وهي تقف إلى جانب كلبها في الحديقة الشهيرة في نيويورك. وبعد أن رفض كريستيان الرضوخ لطلبها والتوقف عن التقاط الفيديو، قامت كوبر بتهديده بالاتصال بالشرطة ليأتي جوابه "إفعلي ذلك، من فضلك".

وهنا قامت المرأة بالاتصال برقم الطوارئ 911 وادعت في حديثها إلى رجل الشرطة أن رجلا أسود يهددها. ومن ثم قامت بتبديل نبرة صوتها للدلالة على شعورها بالخوف وطالبت بإرسال رجال الشرطة على الفور إلى المكان.

وقع الحادث في اليوم نفسه من وفاة جورج فلويد، الذي قضى اختناقا في مينيابوليس بولاية مينيسوتا بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه مما أثار موجة احتجاجات عالمية مناهضة للعنصرية.

وتعرضت كوبر لانتقادات شديدة وبالرغم من اعتذارها العلني إلا أنه تم فصلها من عملها. ورفض محاميها الرد على البيان الصادر ومن المتوقع أن يتم استدعاؤها يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول.

قال النائب العام لمقاطعة منهاتن سايروس فانس الإبن: "بدأ مكتبنا اليوم مقاضاة إيمي كوبر بسبب الإبلاغ الزائف، وتندرج هذه الحادثة ضمن حوادث الدرجة الثالثة". وأضاف "نحن ملتزمون بقوة بمحاسبة من يقومون بهذه التصرفات".