شاهد: فيلم لعرض إبداعات "ديور" في ظل غياب عروض الموضة والأزياء

تكشفُ دار "ديور" عن أحدث تصاميمها في عالم الأزياء من خلال فيلم مع إخراج الإيطالي ماتيو غاروني مخرج فيلمي "دوغمان" و"غومورا" اللذين نالا مكافآت في مهرجان كان للسينما.

القائمون على دار "ديور" والمخرج الحالم ماتيو غاروني نجحوا في إنتاج فيلم قصير يحمل عنوان "ليو ميت ديور" وهو "تفاعل كيمائي بين مؤثرات الفن السابع وإبداعات" الدار الفرنسية، وفق ما أوضحت مصممة الأزياء النسائية في الدار ماريا غراتزيا كيوري.

وتوضح كيوري أن "عملية ابتكار هذه المجموعة كانت معقدة"، وقالت: "عندما باشرنا بها، كان واضحاً أن العرض الحقيقي لن يحصل. احتجنا إلى مشروع مكثف للغاية وأكثر ابتكارية".

الشركة الفرنسية البارزة في عالم الأزياء والسلع الفاخرة اتخذت من التصوير السينمائي منصّة لعرض منتجاتها من ملابس وأحذية ومواد تجميل وإكسسوارات حقائب جلدية وغيرها، بعد أن أغلقت دور الموضة أبوابها في جميع أنحاء العالم بعد انتشار وباء كورونا المستجد.

ويعرّض فيلم "ليو ميت ديور" خلال أسبوع الموضة الذي انطلق في باريس للمرة الأولى في تاريخه افتراضياً ومن دون عروض لكن مع طموحات فنية لمواجهة أجواء الركود الناجم جائحة كورونا، علماً أن الفيلم المذكور سيعرض خلال هذه الفعالية إلى جانب أفلام مماثلة للعديد من دور الأزياء العالمية.