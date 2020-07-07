شاهد: ثلج زهري يغطي أجزاء من نهر بريسينا الإيطالي

شوهد للمرة الأولى في إيطاليا، وجود ثلوج وردية اللون تغطي أجزاء من نهر بريسينا الجليدي الواقع بشمال البلاد، في ظاهرة يعتقد العلماء أنها ناجمة عن تطور الطحالب الذي زاد بسبب آثار تغير المناخ. الباحث في مجلس البحوث الوطني الإيطالي بياجيو دي ماورو، يؤكد أن "الطحالب ليست خطرة، إنها ظاهرة طبيعية تحصل خلال فترتي الربيع والصيف على خطوط العرض الوسطى ولكن أيضًا في المناطق القطبية".