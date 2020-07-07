شاهد: ثلج زهري يغطي أجزاء من نهر بريسينا الإيطالي

شوهد للمرة الأولى في إيطاليا، وجود ثلوج وردية اللون تغطي أجزاء من نهر بريسينا الجليدي الواقع بشمال البلاد، في ظاهرة يعتقد العلماء أنها ناجمة عن تطور الطحالب الذي زاد بسبب آثار تغير المناخ. الباحث في مجلس البحوث الوطني الإيطالي بياجيو دي ماورو، يؤكد أن "الطحالب ليست خطرة، إنها ظاهرة طبيعية تحصل خلال فترتي الربيع والصيف على خطوط العرض الوسطى ولكن أيضًا في المناطق القطبية".
No Comment المزيد من
شاهد: مئات الطائرات المسيرة تضيء سماء سيول وتنشر رسائل توعوية لمكافحة كورونا
شاهد: مهرجان "لاغاسيلي" الفرنسي للصور الفوتوغرافية يسلط الضوء على أمريكا اللاتينية
شاهد: أول قداس في ريو دي جانيرو منذ فرض إجراءات الإحتواء بسبب كورونا
شاهد: لمنع تفشي كورونا ... عشاق فان غوخ يشاهدون أعماله من سيارتهم في متحف تورنتو
شاهد: سكان يستغيثون ومنازل مدمرة وسيارة مقلوبة بسبب فيضانات وانزلاقات التربة باليابان
شاهد: عشاق سباق الخيول يتوافدون بأحلى أزيائهم على مساحات مخصصة للمتفرجين في لندن
شاهد: حفل موسيقي صيني على قمة جبل هواشان الشاهقة يتيح متعة بصرية فائقة
شاهد: الأمير وليام يزور حانة مع قرار الحكومة البريطانية تخفيف إجراءات الإغلاق
شاهد: والحانات تفتح أبوابها في انكلترا
شاهد: فريق طبي يجري اختبارات كورونا على السكان الأصليين في البرازيل
شاهد: ستوديوهات يونيفرسال في سنغافورة تعيد فتح أبوابها للزائرين
شاهد: خمسة كازينوهات تعيد فتح أبوابها أمام المقامرين في نيوجيرسي
شاهد: هبوط اضطراري لطائرة على طريق للسيارات في الولايات المتحدة
فيديو: اختيار جمهور مهرجان موسيقي عن طريق القرعة بسبب كورونا
شاهد: الحرائق في جمهورية ياقوتيا الروسية تخرج عن إطار السيطرة
شاهد: إضاءة تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو تكريما لضحايا كوفيد-19
شاهد: إبادة جماعية تنتظر أسراب ضخمة من الجراد غزت شمال غرب كينيا
شاهد: عناصر الشرطة في بنغلاديش يمارسون "اليوغا" لمناعة أفضل
شاهد: "مظاهرات الغضب" في غزة ضد المخطط الإسرائيلي للضم
شاهد: عشاء جماعي على جسر تشارلز في براغ احتفالاً بتخفيف قيود كوفيد-19