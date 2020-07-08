هواوي تحضّ بريطانيا على عدم التسرع بالاستغناء التدريجي عن معدات الشركة من شبكة جي5

حضّ عملاق الاتصالات الصيني هواوي الأربعاء بريطانيا، على عدم التسرع في قرارها بالاستغناء التدريجي عن معدات الشركة من شبكة الجيل الخامس، بسبب العقوبات الأميركية.

ويأتي الالتماس الصيني، إثر تقارير عن تلقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تقريرا من وكالة أمنية، يطرح تساؤلات "جادة جدًا" حول تأثير العقوبات الأميركية في إمكان استمرار هواوي، في كونها موردًا لشبكة الجيل الخامس البريطانية.

وجاء قرار المراجعة البريطاني على وقع العقوبات الأميركية في شباط/فبراير، التي هدفت إلى منع هواوي من تطوير أشباه النواقل في الخارج، بالاعتماد على التكنولوجيا الأميركية.

وسمحت حكومة جونسون لشركة هواوي بنشر ما يصل إلى 35 بالمئة من شبكة الجيل الخامس البريطانية، شرط ألا تتضمن العناصر "الأساسية" التي تتعامل مع البيانات الشخصية للمواطنين.

لكنّ العقوبات الجديدة أثارت احتمال اضطرار هواوي إلى التحول من موردين أميركيين موثوق بهم، إلى بدائل لا يمكن ضمان سلامتها من قبل وكالات الأمن البريطانية.

وقال نائب رئيس الشركة الصينية فيكتور تشانغ إن تأثير العقوبات الأميركية على المدى البعيد، سيستغرق شهورا لفهمه بالكامل. وأفاد تشانغ في مؤتمر عبر الهاتف: "نحضّ الحكومة البريطانية على أخذ المزيد من الوقت، ما نتحدث عنه هو التأثير على المدى البعيد، إنه يستغرق وقتا، ويستغرق فهمه شهورا".

وقال تشانغ إن أي قرار يقضي بإبعاد هواوي عن التطوير السريع للشبكة الجديدة، يمكن أن يؤخر دخول بريطانيا إلى شبكات الجيل الخامس لمدة تصل إلى 18 شهرًا، وقدّر أن التأخير لمدة عامين سيكلف الاقتصاد البريطاني 29 مليار جنيه استرليني (35,8 مليار دولار)، وأوضح تشانغ أنّ القرار سيؤثر في مستقبل الاستراتيجية الرقمية البريطانية، والاقتصاد الرقمي البريطاني.

ويتعرض جونسون لضغوط سياسية متزايدة للاستغناء عن هواوي، وتبني خط أكثر صرامة مع الصين بسبب سياستها في هونغ كونغ، وقمع أقلية الإويغور المسلمة في منطقة شينجيانغ في غرب الصين، لكنّ جونسون تعهد أيضا في العام الماضي بتوفير تقنية النطاق العريض، لجميع البريطانيين بحلول العام 2025.

وتوجد معدات هواوي في كل مكان بالفعل، في شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع القديمة في بريطانيا، وتزعم الشركة الصينية بأن شبكات الجيل الخامس ستصبح أكثر أهمية مع تحول العالم إلى العمل في المنزل، بسبب فيروس كورونا المستجد.

بدورها، حذّرت شركات الاتصالات البريطانية، من أن التخلص من جميع معدات هواوي الحالية قد يكلفها مليارات، وقد يستغرق تنفيذها سنوات. وقال تشانغ إن هواوي تريد العمل مع مزودي الاتصالات البريطانيين، والتوصل إلى بدائل آمنة للمعدات الأميركية يمكن أن تبدد المخاوف الأمنية، وتابع: "نريد أن نكون واضحين أننا سنعمل على مواجهة أي قيود مفروضة علينا".

وشدد تشانغ على أن الشبكات الجاري تنفيذها راهنا لن تتأثر بالعقوبات، لأن تطويرها مخطط له مسبقا قبل سنوات، وأوضح أنّ لدى هواوي أيضا مخزون من المعدات، مصمم لتلبية الاحتياجات الفورية.