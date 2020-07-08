السجن لمدة عام لسوريين وفلسطينيين اجتازوا السياج الحدودي الشائك بين المجر وصربيا عنوة

أصدرت محكمة مجرية حكما بالسجن سنة بحق أربعة مهاجرين عرب دخلوا البلاد عنوة في يناير-كانون الثاني الماضي بعد تحطيم سياج حدودي.

وكان الرجال الأربعة، وهما سورياّن وفلسطينياّن، جزءًا من مجموعة تضم أكثر من 50 شخصًا حاولوا دخول المجر من صربيا عند معبر روسكي الحدودي في الـ 28 يناير-كانون الثاني.

وقضت محكمة استئناف في مدينة زيغيد في جنوب البلاد أيضا بترحيل الأربعة ومنعهم من دخول المجر لمدة عامين بمجرد أن يقضوا عقوبتهم.

وأظهرت لقطات صورت بواسطة كاميرات الشرطة أفراد المجموعة، وهم يدفعون سياج الأسلاك الشائكة الحدودي أرضا ويدخلون الأراضي المجرية، قبل أن يطلق ضابط شرطة عدة طلقات في الهواء. وتراجع معظم أفراد المجموعة إلى صربيا ولكن الرجال الأربعة دخلوا المجر ليتم اعتقالهم.

وخلال ذروة موجة الهجرة إلى أوروبا في العام 2015، طالب آلاف المهاجرين اللجوء واشتبكوا مع شرطة مكافحة الشغب المجرية في روزكي بعد أن تم إغلاق الحدود بسور من الأسلاك الشائكة.

وقال رئيس الوزراء المجري المتشدد المناهض للهجرة فيكتور أوربان إنه يدافع عن حدود منطقة شنغن التابعة للاتحاد الأوروبي، لكن بروكسل وجماعات حقوقية انتقدته بسبب سياسته الصارمة بشأن الحدود والمهاجرين.

وفي مايو-أيار، أجبرت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي أوربان على إغلاق ما يسمى مخيمات "منطقة العبور" لطالبي اللجوء على الحدود الصربية معتبرة أنها ترقى إلى حدّ الاعتقال غير القانوني.

ووصفت منظمات حقوق الإنسان مخيمات "منطقة العبور" في المجر، التي بنيت على طول الحدود الصربية، بأنها غير إنسانية، وخصوصا أنه يتم احتجاز المهاجرين فيها داخل حاويات خلف أسوار من الأسلاك الشائكة.