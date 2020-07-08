جوني ديب ينفي الاتهامات بضرب زوجته السابقة

نفى النجم الأميركي جوني ديب نفيا قاطعا الأربعاء الاتهامات بأنه ضرب زوجته السابقة الممثلة أمبير هيرد بعدما سخرت من وشم على جسمه، في اليوم الثاني من محاكمة في دعوى رفعها ضد صحيفة "ذي صن" البريطانية بتهمة تشويه سمعته.

وقد وصل الزوجان السابقان كل على حدة إلى المحكمة العليا في لندن مغطيين وجهيهما بوشاح. وتنظر المحكمة على مدى ثلاثة أسابيع في قضية "ذي صن" ومجموعة "تيوز غروب نيوزبيبرز" (أن جي أن) المالكة لها.

ويأخذ بطل سلسلة أفلام "بايريتس أوف ذي كارابيين" (57 عاما) على الصحيفة أنها أوردت في مقال نشرته في نيسان/أبريل 2018 أنه ضرب زوجته السابقة الممثلة الأميركية أمبير هيرد، على أنه أمر مثبت.

وقد ركزت محامية "أن جي أن" في أسئلتها خلال الجلسة على موضوع إدمان جوني ديب على المخدرات والكحول.

وأقر الممثل الأميركي بأنه "وقع في التجربة" في آذار/مارس 2013 بعد 160 يوما لم يعاقر خلالها الكحول، لكنه نفى ادعاء المحامية بأن يكون قد ضرب ثلاث مرات أمبير هيرد.

وقالت المحامية ساشا واس إن الممثلة سخرت من وشم على جسم جوني ديب مع عبارة "واينو فوريفر" (ثمل إلى الأبد)، في تحوير لعبارة "وينونا فوريفر" التي دقها بعد انفصاله عن الممثلة الأميركية وينونا رايدر في تسعينات القرن الماضي.

وأصرّت المحامية على اتهاماتها للممثل قائلة "لقد ضربتها أكثر من مرة لأنها لم تتفاعل بعد ضربها مرة أولى بل اكتفت بالنظر إليك، ما زاد من غضبك قبل أن تضربها مجددا".

ولفتت المحامية إلى أن جوني ديب كاشف زوجته بوجود "وحش" في داخله يتحكم بتصرفاته "عندما يكون تحت تأثير الكحول والمخدرات".

غير أن جوني ديب نفى نفيا قاطعا هذا الادعاء قائلا "هذا كذب محض. لم أضرب الآنسة هيرد".

وكان الزوجان التقيا خلال تصوير فيلم "ذي رام دايري" العام 2011 وتزوجا في شباط/فبراير 2015 في لوس أنجليس. وتطلقا وسط تغطية إعلامية واسعة مطلع العام 2017. وتحدثت الممثلة (34 عاما) عندها عن "سنوات" من العنف "الجسدي والنفسي" الأمر الذي ينفيه جوني ديب.