شفاء أصغر مصاب بكورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن شفاء أصغر مصاب بكورونت وخروجه من المستشفى، والطفل الرضيع ولد في مستشفى كفر الدوار العام، بمحافظة البحيرة.

وأكدت الوزارة إجرائها مسحتين للرضيع، الأولى كانت موجبة، والثانية جاءت نتيجتها سبية، حسبما أعلنت الوزارة.

خروج أصغر متعافي من #فيروس_كورونا (كوفيد-١٩) بعد ولادته بمستشفى كفر الدوار العام في محافظة البحيرة، حيث تم عمل مسحة أولى له وكانت إيجابية، وتم عمل مسحة أخرى وكانت سلبية 💪🙏 Publiée par ‎وزارة الصحة والسكان المصرية‎ sur Mardi 7 juillet 2020

وكانت الوزارة قد أعلنت مساء الثلاثاء شفاء 21718 مصاب بالفيروس، منذ بدء تفشي الوباء، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة.

كما أعلنت تسجيل نحو 1057 إصابة جديدة، وفق برنامج الرصد والتقصي والفحوصات التي تجريها، ليصبح إجمالي المصابين 77279، بمن فيهم الحالات التي تماثلت للشفاء، بالإضافة إلى تسجيل 67 حالة وفاة جديدة.