شاهد "بك وويت" الحمار الذي يمكنك توظيفه، لاختراق اجتماعات زووم العملية

أدت جائحة الفيروس التاجي وآثار الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي في كندا إلى تحويل اجتماعات العمل إلى العالم الافتراضي. ويستخدم ملايين الموظفين تطبيق زووم للمحادثة.

ابتكر العاملون في مزرعة الحيوانات والماشية والتي تقع في شمال شرق تورونتو، طريقة جديدة للتبرع بالأموال لتغطية نفقات إطعام الحيوانات عن طريق اختراق الاجتماعات، وإضفاء جو من المرح للحاضرين. ويمكن للأطراف المهتمة ملء نموذج لتوظيف "بك وويت" الحمار أو ميلودي أو فيكتوريا لمدة 10 دقائق مقابل 55 دولارًا أمريكيًا.

وتُظهر مقاطع الفيديو تيم فورس المتطوع في مزرعة الحيوانات، وهو يقدم "بك وويت" الحمار الأبيض قائلا: مرحبا إننا نخترق اجتماعك" ثم ينفجر الحاضرون بالضحك.

وأجبرت مزارع الحيوانات على الإغلاق التام وعدم استقبال الزائرين منذ تفشي الوباء في منتصف مارس/أذار الماضي مما أثر سلبًا على مواردها المالية.

ويضيف تيم فورس: " لقد بدأنا في نهاية شهر أبريل/نيسان تقريبًا هذه التجربة وأعتقد أننا اخترقنا حوالي 100 اجتماعا بمعدل ثلاثة أو أربعة اجتماعات في اليوم ".