بسبب حالة الارتياح الشعبية.. مستشار الحكومة الفرنسية يحذر من انتشار جديد لكورونا

حذر كبير مستشاري الحكومة الفرنسية لمكافحة فيروس كورونا جون فرانسوا ديلفريسي، من حالة الإرتياح التي بات الفرنسيون يتمتعون بها في الآونة الأخيرة، متجاهلين تدابير الحماية التي حثت عليها الحكومة.

وتخوف ديلفريسي وهو رئيس المجلس العلمي الحكومي من موجة جديدة لوباء كورونا مع تخلي الفرنسيين عن إجراءات الوقاية.

وبدأت فرنسا منذ مايو الماضي بتخفيف إجراءات الإغلاق تدريجيا، وصولا إلى الفتح الكامل، مع مطالبة الحكومة للمواطنين باتباع إجراءات الحماية.

وقد فتحت المطاعم والمدارس والمكاتب الحكومية والمحاكم أبوابها، ويرتدي القليل من الناس فقط الكمامات، وكذلك يمارس البعض فقط التباعد الاجتماعي.

وقال المستشار إن فصل الصيف قد يشهد تراجعا لتفشي الفيروس، إذا استمرت اجراءات التباعد الاجتماعي، ونوه إلى أن هذا لا يحدث عمليا.

ومنذ إعادة الفتح ورغم الإجراءات الصارمة السابقة، فإن تنفيذ قواعد وتوصيات الوقاية من الفيروس والرقابة عليها تراجعت بشكل كبير.

وسجلت فرنسا منذ إعادة الفتح في 11 مايو الماضي مئات الإصابات الجديدة.