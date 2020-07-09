اختفاء الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا بطلة سلسلة غلي وشكوك حول غرقها في بحيرة

اختفت الممثلة الأمريكية نايا ريفيرا بطلة سلسلة غلي GLEE الخميس بعد أن تم العثور على نجلها البالغ من العمر 4 سنوات بمفرده على متن قارب. كما تم العثور على سيارة نايا أيضًا متوقفة في موقف للسيارات. وأعلنت وسائل الإعلام الأمريكية عن وفاة الممثلة الأمريكية مرجحة احتمال الغرق في إحدى بحيرات كاليفورنيا فيما تتواصل عمليات البحث عنها الخميس.

ويرجح أن تكون نايا ريفيرا غرقت بعدما فقد أثرها وغرد مكتب شمحافظ شرطة منطقة فينتورا موضحا أنه يبحث "عن ضحية غرق محتملة" في البحيرة مشيراً إلى أن فريقا من الغواصين أرسل إلى المنطقة.

واشتهرت ريفيرا البالغة من العمر 33عاما من خلال تأديتها شخصية سانتانا لوبيز في مسلسل "غلي" الذي شاركت فيه على مدى ستة مواسم. وقد استأجرت مركبا الأربعاء مع نجلها البالغ أربع سنوات لنزهة في بحيرة بيرو في شمال غرب لوس أنجلس على ما نقلت وسائل إعلام محلية عن شرطة المنطقة.

وأبلغ شخص آخر كان في البحيرة أجهزة الطوارئ بعدما وجد الطفل وحيدا من دون أن يكون مصابا بأي أذى على ما يبدو.