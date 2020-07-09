باحثون يبتكرون مكيّفا للهواء يقضي على كورونا

قام باحثون من جامعة هيوستن الأميركية بتصميم مكيف هواء (فلتر هواء)، قالوا إنه قادر على التقاط جزيئات فيروس كورونا وقتلها على الفور قتل.

وقد تعاون زيفنغ رين، مدير مركز تكساس للموصلية الفائقة في الجامعة، مع منذر حوراني، الرئيس التنفيذي لشركة "ميديستار"، وهي شركة تطوير عقارات طبية مقرها هيوستن، وباحثون آخرون لتصميم هذا (الفلتر)، الذي تم وصفه ضمن مقال نُشر في مجلة: (Materials Today Physics)

وأفاد الباحثون أن اختبارات الفيروسات في مختبر جالفستون الوطني وجدت أن 99.8 ٪ من فيروس سارس-كوف-2 الجديد، الفيروس الذي يسبب وباء كوفيد-19، قُتِل للمرة الأولى أثناء مروره عبر مصفي الهواء المصنوع من رغوة النيكل التي يتم تسخينها لتصل حرارتها إلى200 درجة مئوية أو إلى حوالي 392 درجة فهرنهايت. كما قتل هذا الفلتر 99.9٪ من جراثيم الجمرة الخبيثة أثناء الاختبارات التي أُجريت في المختبر الوطني، الذي يديره فرع جامعة تكساس الطبي.

وقال رن أندرسون، أستاذ الفيزياء في جامعة هيوستن، ومؤلف مشارك في المقال العلمي الذي تم نشره: "يمكن أن يكون هذا المُصفي مفيدًا في المطارات والطائرات، في مباني المكاتب والمدارس وسفن الرحلات البحرية، لوقف انتشار كوفيد-19 ". وأضاف قائلا: "قدرته على المساعدة في السيطرة على انتشار الفيروس يمكن أن تكون مفيدة جدا للمجتمع." وقال إن المديرين التنفيذيين في شركة ميديستار يقترحون أيضًا نموذجًا يمكن وضعه داخل مكاتب العمل ليكون قادرًا على تنقية الهواء في البيئة المحيطة بالموظفين مباشرة.

وقال رن، إن شركة ميديستار اتصلت بمركز تكساس للموصلية الفائقة في جامعة هيوستن في 31 مارس/آذار الماضي، حيث انتشر الوباء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، للمساعدة في تطوير مفهوم مصفي الهواء المحاصر للفيروسات.

وقال الدكتور فيصل شيما، أحد الأطباء المشاركين في هذا المشروع: "توفر هذه التقنية الجديدة لحماية الهواء الداخلي التي تعتمد على الدفاع البيولوجي، الخط الوقائي الأول ضد انتقال الفيروس عبر الهواء، وستكون في طليعة التقنيات المتاحة لمكافحة الوباء الحالي وأية أخطار مستقبلية في البيئات الداخلية".

ودعا حوراني وأحد الباحثين إلى طرح تدريجي للجهاز، "بدءاً بأماكن ذات أولوية كبيرة، حيث يكون العمال الأساسيون في خطر مرتفع للتعرض إلى الإصابة، خاصة المدارس والمستشفيات ومرافق الرعاية الصحية، فضلاً عن مناطق النقل العام مثل الطائرات"

وقالا إن ذلك سيحسن السلامة للعاملين في الخطوط الأمامية في الصناعات الأساسية ويسمح للعمال غير الضروريين بالعودة إلى أماكن العمل العامة.