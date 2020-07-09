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كوريا الجنوبية

شاهد: عروض ضوئية في سيول إمتناناً لعمال الصحة الذين واجهو فيروس كورونا المستجد

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بقلم:  رشيد سعيد قرني
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عرض ضوئي على مبنى لدعم العاملين الصحيين وسط جائحة فيروس كورونا في سيول
عرض ضوئي على مبنى لدعم العاملين الصحيين وسط جائحة فيروس كورونا في سيول   -   حقوق النشر  أ ف ب
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في مبادرة موجهة إلى عمال قطاع الصحة في البلاد والجهود التي قدموها خلال تفشي فيروس كورونا، قامت كوريا الجنوبية بإنارة المبنى المركزي في العاصمة بصور بعض العاملين الطبيين والمواطنين. العرض المصور حمل رموز شكر ولاقى استحسان المواطنين الذين توافدوا بكثرة على الساحة لمتابعة العرض الذي دام طيلة الليل.

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