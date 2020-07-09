شاهد: عروض ضوئية في سيول إمتناناً لعمال الصحة الذين واجهو فيروس كورونا المستجد

في مبادرة موجهة إلى عمال قطاع الصحة في البلاد والجهود التي قدموها خلال تفشي فيروس كورونا، قامت كوريا الجنوبية بإنارة المبنى المركزي في العاصمة بصور بعض العاملين الطبيين والمواطنين. العرض المصور حمل رموز شكر ولاقى استحسان المواطنين الذين توافدوا بكثرة على الساحة لمتابعة العرض الذي دام طيلة الليل.