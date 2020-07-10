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العالم

فيروس كورونا المستجد: آخر المستجدات لحظة بلحظة

محادثة
بقلم:  يورونيوز
إجراء المسح للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 في بنغلاديش
إجراء المسح للكشف عن الإصابة بكوفيد-19 في بنغلاديش   -   حقوق النشر  أ ب
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أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 577 ألف شخص حول العالم بينما ارتفعت حصيلة الإصابات به إلى أكثر من 12 مليوناً و390 ألف شخص.

وسجّلت الولايات المتّحدة أكثر من 65,500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19. أعلنت الحكومة المغربية تمديد العمل بحال الطوارئ الصحية لشهر إضافي في سياق سعيها إلى مواجهة تفشي وباء كوفيد-19.

وحذّرت الأمم المتحدة بأنّ جائحة كوفيد-19 قد تدفع 45 مليوناً من سكّان أميركا اللاتينية والكاريبي من المصنّفين حالياً في طبقات اجتماعية متوسطة، إلى خط الفقر. أجبر وباء كوفيد-19 الذي يتسارع انتشاره في العالم وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

06:18

المكسيك

سجّلت المكسيك مساء الخميس 7280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد، بحسب أرقام نشرتها وزارة الصحة. وقالت الوزارة إنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في البلاد بلغ 282,283 شخصاً توفّي منهم 33,526 شخصاً، بينهم 730 شخصاً توفّوا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة. وسجّلت الإصابة الأولى المثبتة مخبرياً بالفيروس الفتّاك في المكسيك في 28 شباط/فبراير. وقال خوسيه لويس ألوميا، مدير قسم الأمراض الوبائية في وزارة الصحّة، خلال مؤتمره الصحافي اليومي إنّ "خطر العدوى يبقى مرتفعاً، ويجب بالتالي تطبيق الإجراءات الصحية للحؤول دون ازدياد عدد الإصابات". والمكسيك، البالغ عدد سكّانها 127 مليون نسمة، هي خامس دولة في العالم من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن الفيروس، خلف الولايات المتّحدة والبرازيل وبريطانيا وإيطاليا.
06:17

فنزويلا

أعلن الرجل الثاني في النظام الفنزويلي ديوسدادو كابيلو الخميس أنّه مصاب بفيروس كورونا المستجدّ، مشيراً إلى أنّه وضع نفسه في الحجر الصحّي. وفي تغريدة على تويتر قال كابيلو، رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية التي يهيمن عليها بالكامل النظام التشافي، "أودّ أن أبلغكم أنّه بعد ظهور الأعراض ذات الصلة عليّ، خضعت لفحص كوفيد-19 وأتت النتيجة إيجابية، وبناء عليه وضعت نفسي في العزل التزاماً بالتوصيات". وكان كابيلو، الذي يشغل منصب نائب رئيس الحزب الرئاسي، قطع برنامجه الأسبوعي الأربعاء، مشيراً إلى أنّه يعاني من "حساسية شديدة". والخميس قال الرئيس نيكولاس مادورو في خطاب عبر التلفزيون الحكومي بعد أن قرأ تغريدة كابيلو "كلّ تضامني معه (...). هو يستريح، هو بخير". كما أعلن مادورو أنّ شخصية أخرى مهمّة في النظام، هو حاكم ولاية زوليا (غرب) عمر برييتو، مصاب بدوره بفيروس كورونا المستجدّ. وتقع ولاية زوليا على الحدود مع كولومبيا وفيها أكبر بؤرة لكوفيد-19 في فنزويلا.
06:16

الولايات المتحدة الأمريكية

سجّلت الولايات المتّحدة مساء الخميس أكثر من 65,500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن كوفيد-19. وأظهرت بيانات جونز هوبكنز حتّى الساعة 20,30 (00,30 ت غ الجمعة) أنّ إجمالي عدد المصابين بكوفيد-19 في الدولة الأكثر تضرراً بالوباء ارتفع إلى أكثر من 3.1 مليون شخص توفي منهم 133,195 شخصاً. وتعود الحصيلة اليومية القياسية السابقة إلى الثلاثاء وقد تخطّت 60200 إصابة جديدة خلال 24 ساعة.
06:15

إصابة رئيسة بوليفيا

أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقّتة جانين آنييز الخميس أنّها مصابة بفيروس كورونا المستجدّ، مطمئنة في الوقت عينه إلى أنّها بخير وأنّها ستواصل عملها وستفرض حجراً صحّياً على نفسها. وقالت آنييز في تغريدة على تويتر "أنا مصابة بكوفيد-19. أنا بخير وأعمل من العزل. سويّاً سنمضي قدماً". وأضافت القيادية اليمينية (53 عاماً) في تسجيل فيديو بثّته على حسابها في تويتر "سأكون في الحجر الصحّي لمدة 14 يوماً ثم سأخضع لفحص آخر. أشعر بأننّي على ما يرام".
06:14

أول حالة في شمال غرب سوريا

أعلن مسؤول صحّي سوري معارض أنّ منطقة شمال غرب سوريا سجّلت الخميس أول إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجدّ، في تطوّر يثير مخاوف من وقوع كارثة صحيّة إذا ما تفشّى الوباء في مخيّمات النازحين المكتظّة في هذه المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة. وقال مرام الشيخ "يؤسفنا اليوم أن نعلن عن تسجيل أول حالة إيجابية لفيروس كورونا لأحد الكوادر الصحية العاملة في أحد مشافي إدلب". وأضاف في تغريدة على تويتر "تم إغلاق المشفى وإغلاق السكن الخاص بالمشفى وتتبّع المخالطين وأخذ مسحات منهم وحجرهم والدعوة لاجتماع طارئ لخلية الأزمة لتفعيل خطة الطوارئ". من جهته قال محمود ضاهر، رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في مدينة غازي عنتاب التركية إنّ المصاب هو طبيب سوري في الثلاثينيات من عمره وكان يعمل في مستشفى في بلدة باب الهوا الواقعة على الحدود التركية. وأضاف أنّ الطبيب "شكّ بأنّه ربّما يكون مصاباً بكوفيد-19" فخضع لفحص مخبري أتت نتيجته إيجابية الخميس. وشدّد ضاهر على أنّه "حتّى صباح اليوم لم تكن قد سجّلت أيّ إصابة في شمال غرب سوريا"، مؤكّداً أنّ هذه أول إصابة مسجّلة رسمياً في هذه المنطقة الخارجة عن سيطرة النظام. وحتّى اليوم سجّلت رسمياً في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام إصابة 372 شخصاً بفيروس كورونا المستجدّ توفي منهم 14 شخصاً. وفي شمال شرق البلاد الخاضع لسيطرة الأكراد سجّلت الأمم المتحدة ستّ إصابات فقط بينها حالة وفاة. 

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