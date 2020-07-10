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فرنسا

منحوتة ضخمة للفنان الأمريكي ألكسندر كالدر تباع بخمسة ملايين يورو في باريس

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بقلم:  يورونيوز
الفنان الأميركي ألكسندر كالدر وعمله الفني من أمام اليونسكو في باريس 1958.
الفنان الأميركي ألكسندر كالدر وعمله الفني من أمام اليونسكو في باريس 1958.   -   حقوق النشر  Jacques Marqueton/AP1958
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بيعت منحوتة ضخمة للفنان الأمريكي ألكسندر كالدر، في مزاد علني في باريس مساء الأربعاء بأكثر من 4,9 ملايين يورو إلى جامع تحف أوروبي على ما أعلنت دار "آرتكوريال" للمزادات.

وتعود المنحوتة إلى العام 1963، وقد استخدمت بعد ست سنوات لتزيين مدخل بلدة للعطلات قرب مدينة كان في جنوب فرنسا. وكان سعر المنحوتة مقدرا في الأساس ما بين 2,5 و3,5 ملايين يورو. يبلغ ارتفاع المنحوتة المصنوعة من الفولاذ 3 أمتار ونصف، وهي مطلية باللون الأسود.

ووضعت منحوتتان لكالدر في فرنسا في الحقبة نفسها، إحداهما في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) والثانية أمام ثانوية في مدينة غرونوبل في شرق فرنسا.

وقال اوغ سيبيو مدير قسم الفن المعاصر في دار المزادات: "إنها المرة الأولى التي تعرض منحوتة ضخمة لكالدر للبيع في مزاد في فرنسا".

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