ميغان ماركل تطلب منع نشر أسماء صديقات دعمنها ضد صحف بريطانية

طلبت ميغان ماركل زوجة الأمير هاري من القضاء البريطاني منع نشر أسماء خمس صديقات كن قد دافعن عنها في وجه هجمات شنتها صحف بريطانية عليها، على ما أفادت صحيفة "مايل أونلاين" الإلكترونية الخميس.

وكانت الممثلة الأمريكية البالغة 38 عاماً قد رفعت دعوى أمام المحكمة العليا في لندن في حق شركة "أسوشييتد نيوزبيبرز" الناشرة لصحيفة "دايلي مايل" ونسختها "مايل أون صنداي" الصادرة أيام الآحاد، إضافة إلى "مايل أونلاين".

وهي تأخذ على "مايل أون صنداي" انتهاكها خصوصيتها عبر نشر مقاطع من رسالة وجهتها إلى والدها توماس ماركل في آب/أغسطس 2018.

وأفادت الصحيفة بأن هذا النشر كان مبرراً لأن خمسة أصدقاء مقربين من ميغان ماركل كشفوا وجود الرسالة في مقابلة أدلوا بها لمجلة "بيبل" الأمريكية من دون كشف هوياتهم ونددوا فيها بالهجوم الذي كانت تتعرض له زوجة الأمير هاري.

وتؤكد ميغان ماركل في وثائق قضائية ألا علاقة لها بهذا المقال، منددة بتلويح "أسوشييتد نيوزبيبرز" بنشر أسماء هؤلاء الأصدقاء، بحسب "مايل أونلاين".

وقالت ميغان في شهادة مكتوبة أوردها الموقع الإلكتروني "هاتيك النسوة الخمس لا يحاكمن، ولا أنا أيضاً. المحاكمة تطاول ناشر مايل أون صنداي"، مطالبة القضاء بمنع كشف هويات الصديقات المذكورات.

وتقيم ميغن ماركل مع الأمير هاري في كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة الأمريكية) منذ أشهر بعدما قررا أن يتركا العائلة الملكية ويصبحا "مستقلين مالياً".