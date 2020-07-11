السلطات الفرنسية تعلن إنقاذ 21 مهاجراً في المانش

أعلنت السلطات الفرنسية اليوم، السبت، إنقاذ 21 مهاجراً كانوا على متن ثلاثة زوارق واجهت صعوبات في المانش السبت أثناء محاولتها بلوغ الجزيرة البريطانية.

وقرابة الساعة الثانية فجراً أبلغ المركز الإقليمي العملاتي للمراقبة والإنقاذ أن "مركباً مع أربعة مهاجرين" موجود على بعد كيلومترين شمال شرق سنغات كما ذكرت المديرية البحرية للمانش وبحر الشمال في بيان.

وتم إسعاف الأشخاص الأربعة "الذين كانوا يعانون من انخفاض حرارة الجسم" بعدما انقلب مركبهم، و"نجوا جميعاً".

وقرابة الساعة الثالثة فجراً اتصل شخص بفرق الإغاثة لطلب المساعدة مؤكداً أنه في عرض البحر مع آخرين على مسافة أربعة كيلومترات شمال كاليه (فرنسا).

وفي الزورق المطاطي الذي تعطل أنقذت شرطة الحدود 13 مهاجراً.

ثم قرابة الساعة التاسعة صباحاً أبلغت سفينة شراعية بلجيكية المركز بأن زورقاً مطاطياً يستقله أربعة مهاجرين كان قرب قناة ميناء كاليه. وتولى زورق تابع للدرك إغاثة الأشخاص الأربعة.