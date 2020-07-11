شاهد: أبرز زعماء العالم يتذكّرون مذبحة سريبرينيتسا بعد 25 عاماً وهذه أقوالهم

ليست مذبحة سريبرينيتسا التي وقعت قبل ربع قرن وراح ضحيّتها نحو ثمانية آلاف مسلم بوسني مسألة داخلية فقط، بل أوروبية وعالمية، دفعت بزعماء حاليين وسابقين إلى إطلاق تصريحات اليوم، السبت، مشددين على أهمية هذه الذكرى، ورفض العنف الإثني والعرقي والطائفي حول العالم، وضرورة الوقوف إلى جانب الضحايا من الشعب البوسني حتى تحقيق العدالة كاملاً.

أدناه مجتزآت من تصريحات أبرز الزعماء حول العالم في ذكرى الحادي عشر من تموز/يوليو.

أورسولا فون دير لاين: "من الصعب جداً سبر أعماق التراجيديا"

لا تزال سريبرينيتسا جرحاً مفتوحاً في ضمير أوروبا بعد مرور 25 عاماً. هناك نساء لن يستطعن أبداً دفن أطفالهم ليستريحوا إلى الأبد. هناك أسر نازحة لم تعد إلى بيوتها أبداً. هناك ناجون لا يزالون يستفيقون في منتصف الليل. كإمرأة، كأم وزوجة، يمكنني فقط أن أحاول تقدير عمق ألمكم. قلبي معكم. ثمانية آلاف روح زُهقت. ثمانية آلاف صوت أُسكت. من الصعب جداً سبر أعماق هذه التراجيديا".

فون دير لاين في البرلمان الأوروبي AP Photo/Francisco Seco

بوريس جونسون: "علينا ألا نسمح بنسيان المذبحة"

أسر كثيرة لا تعرف ماذا حلّ بأحبائها. كثيرون من الجناة لم يحاسبوا بعدُ. وهناك الذين يفضلون نسيان أو إنكار ضخامة ما حدث. علينا ألا نسمح بذلك. نحن مدينون بتذكر سريبرينيتسا كي لا تتكر مجدداً، مدينون بذلك للضحايا والأجيال القادمة. أنا فخور بالدور الذي لعبته بريطانيا خلال السنوات الخمس والعشرين السابقة في الكفاح من أجل العدالة..."

رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: "أوروبا معكم"

أوروبا معكم. لن نرتاح قبل تحقيق العدالة. لقد نفذت أعمال شنيعة في سريبرينيتسا منذ 25 عاماً والآلاف من الرجال والصبيان قتلوا ودفنوا في مقابر جماعية. بينما طرد العجائز والأطفال، والنساء انتهكن واغتصبن. نتذكر ونكرّم ذكرى كلّ الذين ماتوا خلال ارتكاب تلك الفظائع.

مايك بومبيو: "نتعهد بألا ننسى المأساة أبداً"

الولايات المتحدة تتعهّد بألا تنسى التراجيديا. نحزن مع الأسر التي تبحث عن العدالة لخسارة ثمانية آلاف روح بريئة .. ونقف إلى جانب أصدقائنا في البونسة والهرسك.. يجب على أولئك الذين يتذكرون بيننا ما حصل منذ ربع قرن بناء مستقبل أكثر سلاماً وازدهاراً وديمقراطية للجيل الذي عاصر المذبحة".

كبير الدبلوماسيين الأميركيين وزير الخارجية مايك بومبيو Yuri Gripas/Pool via AP

بيل كلينتون: "لا يبدو أننا تعلّمنا.."

الحادي عشر من تموز/يوليو أكثر بكثير من مجرّد يوم أسودَ في تاريخ البوسنة. ذلك أنه أيضاً تذكير قوي للثمن الباهظ الذي ندفعه جميعاً عندما ندير ظهرنا للإنسانية (المشتركة). حول العالم، تستمر النزاعات العرقية والإثنية والدينية وتسبب بؤساً لا يحتمل وخسائر للأسر.. وبعد 25 عاماً (على المذبحة) لا يبدو أننا تعلّمنا كثيراً منها في أماكنَ كثيرةً أخرى..."

الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون AP Photo/Mark Lennihan

أنطونيو غوتيريش: "سيلاحقنا فشلنا إلى الأبد"

كانت مذبحة سريبرينيتسا أسوأ وأشنع جريمة تقع على الأراضي الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية. بعد خمسة وعشرين عاماً نكرّم آلاف الذي قتلوا بوحشية ونتهعد بألا ننساهم أبداً... منذ 25 سنة، فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بحماية سريبرينيتسا وكما قال أمين عام الأمم المتحدة السابق كوفي أنان، سيلاحقنا هذ الفشل إلى الأبد...".

مارك روته: "كأنها حدثت أمس"

وقعت المذبحة منذ 25 سنة ولكننا نشعر وكأنها حدثت أمس. ذلك أن الألم يدوم. الألم لخسارة أبنائكم، آبائكم وأزواجكم.

رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه Bernd von Jutrczenka/Pool via AP

الأمير تشالرز: "دعونا نكرّم ذكراهم بالتصالح"

بينما نتذكر ضحايا الإبادة الجماعية في سريبرينيتسا، الذين ماتوا والذين تُركوا، دعونا نكرّم ذكراهم بتجديد التعهد للقيام بعملية التصالح الصعبة والأساسية. دعونا فيما نقوم بهذه العملية أن نستلهم ونأخذ الشجاعة من أولئك الكرماء الذين يعانون حتى اليوم...".