فيروس كورونا: آخر المستجدات لحظة بلحظة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 567,734 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 19,00 ت غ السبت. وسُجّلت رسميّاً أكثر من 12,847,288 إصابة في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشّيه، تعافى منهم 6,706,700 شخص على الأقلّ.

والولايات المتّحدة التي سُجّلت فيها أوّل وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرّراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 134,430 وفاة من أصل 3,215,861 إصابة. وشُفي ما لا يقلّ عن 983,185 شخصاً. بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرّراً بالوباء هي البرازيل حيث سُجّلت 70,398 وفاة من أصل 1,800,827 إصابة، تليها المملكة المتّحدة بتسجيلها 44,798 وفاة (288,953 إصابة)، وإيطاليا مع 34,945 وفاة (242,827 إصابة) والمكسيك مع 34,191 وفاة (289,174 إصابة).

وبلجيكا هي البلد الذي سجّل أكبر عدد من الوفيات قياساً بعدد السكان مع 84 وفاة لكلّ مئة ألف شخص، تليها المملكة المتحدة (66 وفاة)، وإسبانيا (61 وفاة)، وإيطاليا (58 وفاة) والسويد (55 وفاة).