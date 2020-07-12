السودان يسمح لغير المسلمين بتناول الكحول

أعلن وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري أنه تم اجراء تعديلات في القانون الجنائي تسمح لغير المسلمين بتناول الكحول، الأمر الذي كان محظورا منذ نحو 30 عاما.

وقال عبد الباري في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي السوداني السبت، أنه تم بموجب التعديل المذكور "الغاء المادة 126 من القانون الجنائي السوداني الخاصة بحكم المرتد عن دينه والتي كانت العقوبة فيها تصل الى الاعدام".

وأضاف عبد الباري "التعديل يسمح لغير المسلم بتناول الخمر بشرط عدم التسبب في الازعاج أو تناولها في الأماكن العامة".

وأضاف "نحن ملتزمون بالعدالة وعدم التمييز بين الأشخاص على أي أساس، وهذا أمر نحتاجه في السودان، لأن هناك من يعتقد أنه قادر على فرض أفكاره أو توجهاته الفكرية على الناس، وهذا أمر لا يمكن أن يستمر في الدولة التي نعيش فيها".

وعقب وصول الرئيس السابق عمر البشير الى السلطة في عام 1989 بانقلاب عسكري يدعمه الاسلاميون، أعلن تطبيق احكام الشريعة الاسلامية التي تمنع تناول الخمر والاتجار بها.

وأطاح الجيش السوداني في نيسان/أبريل 2019 بالبشير عقب احتجاجات شعبية استمرت اشهرا عدة.

ويتولى الحكم في السودان حاليا سلطة انتقالية ستستمر لمدة ثلاث سنوات تجري بعدها انتخابات عامة .

وكانت منظمات حقوق الانسان الدولية تتهم حكومة البشير بانتهاك حقوق الانسان وخصوصا حقوق غير المسلمين.

وفي عام 2014 حكمت محكمة سودانية على امرأة سودانية بالاعدام بعدما دانتها بالردة عن الاسلام. ولاحقا الغت محكمة اعلى الحكم.

ووصف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إجازة هذه التعديلات القانونية بالخطوة المهمة.

وقال حمدوك في تغريدة عبر موقع تويتر الجمعة "إن إجازة وتمرير هذه القوانين والتعديلات الجديدة خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية من أجل تحقيق شعار الثورة".

والجمعة، أعلنت وزارة العدل السودانية مصادقة مجلس السيادة السوداني على قانون يجرم ختان الاناث.