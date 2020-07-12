القضاء الأمريكي يلاحق نجل رئيس الكونغو بتهمة الاختلاس

يلاحق القضاء الأمريكي نجل رئيس جمهورية الكونغو للاشتباه باختلاسه ملايين الدولارات من خزائن شركة النفط الوطنية في بلده التي تملكها الدولة بالكامل، وفقاً لمنظمة "غلوبل ويتنس" غير الحكومية.

وأكّدت هذه المنظمة أن مدّعين فدراليين في ميامي "اتخذوا الإجراءات لوضع اليد" على عقار فاخر يملكه دينيس كريستيل ساسو نغيسو. وقد تمكنت "غلوبل ويتنس" من الاطلاع على طلب المدعين الأمريكيين في 12 حزيران/يونيو واطلعت عليه وسائل إعلام بينها وكالة فرانس برس.

واشترى ساسو نغيسو عقاراً مساحته 325 متراً مربعاً كان معروضاً للبيع مقابل 2,4 مليون دولار، "بأموال قام بتحويلها من الشركة"، وفقاً لهذه الوثيقة التي تتتبع شبكة غسل الأموال المشبوهة.

وأوضحت الوثيقة الأمريكية التي نشرتها المنظمة غير الحكومية أنه في العام 2010، تم تعيين ساسو نغيسو "من قبل والده نائباً للمدير العام" للشركة الوطنية للنفط في الكونغو، موضحاً أن ذلك "منحه سيطرة هائلة على الشركة وخصوصاً على مواردها المالية".

وتابعت الوثيقة "بين عامَي 2011 و2014"، قام ساسو نغيسو "باختلاس ملايين الدولارات من خزينة الشركة" ونقلت الأموال عبر حسابات شركات وهمية مرتبطة بفرع للمصرف الغابوني "بي جي إف آي-بنك".

وأوضحت أنه "بين 30 نيسان/أبريل 2009 و22 نيسان/أبريل 2016، قام (نجل الرئيس) بتحويل حوالى عشرة ملايين دولار إلى حسابات مصرفية فتحها شريك" في فلوريدا.

وهذا الشريك "مقيم في الولايات المتحدة" وهو "ابن مسؤول سابق في الحكومة الغابونية".

واستخدم الشريك تلك الأموال لشراء عقارات وسلع فاخرة لساسو نغيسو وأقاربه، "بما في ذلك العقار الفاخر في ميامي".

وقال مصدر في رئاسة الجمهورية لوكالة فرانس برس إن برازافيل ليس لديها "أي تعليق" في الوقت الراهن على هذه الوثيقة.

وعائلة الرئيس ساسو نغيسو هي أيضاً محور تحقيق في إرثها في فرنسا في ما يسمى قضية "المكاسب غير المشروعة".

ويقدّم دينيس كريستيل ساسو نغيسو (45 عاماً) على صفحته في فيسبوك نفسه على أنه "محسن" و"نائب عن مدينة أويو"، معقل أنصار والده.

ووالده الرئيس دينيس ساسو نغيسو (76 عاماً) الذي تسلم منصبه منذ 35 عاماً مرشح للانتخابات الرئاسية المقررة في آذار/مارس 2021.

وتتوقع الكونغو ركوداً كبيراً نسبته 9 % في العام 2020 بسبب وباء كوفيد-19.