شاهد.. انفجار في سفينة حربية أمريكية راسية في ميناء بكاليفورنيا

انفجار وقع على سفينة هجوم أمريكية، راسية في قاعدة عسكرية بحرية في كاليفورنا، ما أدى إلى إصابة 21 شخصا.
وأظهرت القنوات التلفزيونيّة الأميركيّة دخانًا كثيفًا يتصاعد من السفينة الحربيّة الهجوميّة يو إس إس بونوم ريتشارد التي كانت تخضع لأعمال صيانة في القاعدة البحريّة في سان دييغو. وانتشرت قوارب الإطفاء حول السفينة وعمدت إلى مكافحة الحريق بخراطيم المياه.
ودوّى الانفجار الذي لا تزال أسبابه مجهولة، في وقت كان هناك 160 بحّارًا موجودين على متن السفينة. ووفقًا لقوات البحريّة الأميركيّة، أصيب 17 بحّارًا وأربعة مدنيّين بجروح طفيفة ونقلوا إلى المستشفى.
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