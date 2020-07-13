علماء يؤكدون أن فيروس كورونا يصيب القلب أيضا

أشار علماء إلى أن فيروس كورونا المستجد يمكن أن يصيب القلب أيضا. وأوضح العلماء أنهم فوجئوا لرؤية الكثير من مرضى كوفيد-19 يعانون من تلف وخلل وظيفي حاد على مستوى القلب.

وأوضحت دراسة أن الفيروس التاجي قد يكون له تأثير خطير على القلب حيث أسفرت أكثر من نصف الفحوصات الخاصة بمرضى كوفيد-19 عن نتائج غير طبيعية.

وقام الباحثون في جامعة أدنبرة بفحص التصوير بالموجات فوق الصوتية، المعروف باسم مخطط صدى القلب لـ 1.261 مريضا في مستشفيات من 69 دولة، وقد اكتشفوا تغيرات غير طبيعية في طريقة ضخ القلب لدى 55 في المائة من المرضى، وأكدوا أن مريضا من بين سبعة مرضى يظهر دليلا على اختلال وظيفي حاد.

وقد عانى حوالي 3 في المائة من المرضى من نوبة قلبية حديثة، مع الإشارة إلى أن غالبية المرضى، أي حوالي 901 مريض لم تكن لديهم أي مشاكل قلبية معروفة من قبل، مما دفع العلماء إلى استنتاج أن كوفيد-19 قد يؤثر بشكل خطير على القلب.

في هذه المجموعة التي خضعت للدراسة كانت عمليات مسح القلب غير طبيعية لدى 46 في المائة من المرضى و13 في المائة من المرضى كانوا يعانون من أمراض خطيرة. وأظهرت عمليات المسح انقسامًا غير طبيعي تقريبًا بين حجرات القلب اليسرى واليمنى.