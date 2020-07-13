السلطات المغربية تُعيد فرض تدابير العزل في مدينة طنجة بعد تسجيل بؤر جديدة لكورونا

قررت السلطات المغربية إعادة فرض تدابير العزل الصحي في مدينة طنجة شمال المملكة اعتبارا من الاثنين "عقب تسجيل بؤر جديدة لوباء كوفيد-19 بالمدينة"، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وقال البيان "تقرر توسيع المجال الجغرافي المستهدف بالقيود والإجراءات المشددة (...) ليشمل كافة المجال الترابي لمدينة طنجة، ابتداء من يوم الإثنين 13 تموز/يوليو"، بعدما أعلن فرضها ليل الأحد الإثنين على أحياء في المدينة.

وتشمل القيود "تشديد المراقبة من أجل حث المواطنات والمواطنين على ملازمة منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، حيث يشترط التنقل داخل المجال الترابي لمدينة طنجة باستصدار رخصة للتنقل الاستثنائي مُسلّمة من السلطة المحلية"، بحسب البيان.

وتشمل كذلك تعليق السفر من وإلى المدينة، التي تعد ثاني قطب اقتصادي في المملكة، عبر الحافلات والقطارات، وإغلاق الحمامات العمومية والقاعات والملاعب الرياضية والمقاهي والفضاءات العامة والمراكز التجارية.

وأوضح البيان أن "تخفيف هذه التدابير يبقى مرتبطا بتطور الوضعية الوبائية بهذه المدينة".

وكان المغرب فرض حجرا صحيا على كافة أراضيه ابتداء من آذار/مارس للتصدي لانتشار الوباء، تمّ تخفيفه على مرحلتين في حزيران/يونيو. لكن إجراءات العزل الصحي استمرّت في بعض المدن التي سُجّلت فيها بؤر مهنية في حقول للفراولة (شمال غرب) وفي مصانع لتعليب السمك في مدينة آسفي (جنوب غرب).

وفاقت حصيلة الإصابات بالفيروس 15 ألفا و800 حالة، سُجّلت نحو 20 بالمئة منها في طنجة ونواحيها بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإثنين.

وقررت السلطات الأسبوع المنصرم تمديد العمل بحال الطوارئ الصحية حتى 10 آب/أغسطس، والتي تتيح اتخاذ إجراءات استثنائية لمواجهة انتشار الفيروس.

وما يزال وضع الكمامات الواقية إلزاميا في كافة أراضي المملكة تحت طائلة عقوبات للمخالفين.

وتراهن الحكومة على "توسيع التحاليل المخبرية إلى أقصى درجة ممكنة داخل القطاعات الإنتاجية"، وفق ما أوضح وزير الصحة خالد آيت الطالب في وقت سابق.

ومكن تخفيف إجراءات الإغلاق من إعادة فتح المقاهي والمطاعم والفنادق وصالات الألعاب الرياضية وكذلك استئناف السياحة الداخلية والتنقّل بين المدن.

ويعاد فتح المساجد ابتداء من الأربعاء تبعا للحالات الوبائية محليا، بينما يستمر حظر التجمعات والأعراس والجنائز.

ويعاد الأربعاء أيضا فتح الحدود أمام المواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب للعودة إلى المملكة مع إمكانية مغادرتها جوا وبحرا. في حين لم يعلن بعد عن موعد فتح الحدود لعموم المسافرين والسياح الأجانب.