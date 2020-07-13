مع انتشار كورونا ... جدل في الولايات المتحدة حول ارتداء الكمامات والمدارس

تصاعد النقاش في الولايات المتحدة الأحد حول خيار فتح المدارس الذي يستميت الرئيس دونالد ترامب في الدفاع عنه، وقد صار الموضوع مسيسا تماما كوضع الكمامة في ظلّ ارتفاع كبير في عدد إصابات كوفيد-19 في أنحاء البلاد.

ومع تسجيل عدد إصابات يومية قياسي، لا سيما في الولايات الكبرى جنوب البلاد، اعتبر مسؤول في وزارة الصحة الأميركية الأحد أنه لا يمكن استبعاد إعادة فرض حجر في المناطق المتضررة بشدة. وقال مساعد وزير الصحة بريت غيروير لتلفزيون ايه بي سي إنه "يجب النظر في كل شيء". وأضاف "جميعنا قلقون جدا من ارتفاع عدد الاصابات"، وحذر من انتظار تزايد عدد حالات الاستشفاء والوفيات للتحرك.

"يجب أن يضع 90 بالمئة من الناس كمامة في الأماكن العامة"

وما زالت إدارة ترامب تتعرض للانتقاد لغياب استراتيجية قومية، ما يلقي مسؤولية إدارة الأزمة على ولايات البلاد الخمسين. وسجلت أكثر من 15 ألف إصابة جديدة في فلوريدا خلال 24 ساعة، وفق معطيات نشرتها الأحد السلطات الصحية المحلية، وهو رقم قياسي في الولاية. وقال بريت غيروير في هذا الصدد إنه "يجب أن يضع 90 بالمئة من الناس كمامة في الأماكن العامة" في المناطق الأشد تضررا، وشدد على أنه "إن لم يحصل ذلك، فلن نتمكن من السيطرة على الفيروس".

ولم يسبق أن وضع ترامب كمامة في مكان عام قبل يوم السبت حين زار مستشفى قرب واشنطن. وساهم الرئيس الأميركي في جعل هذه الأداة المحورية لكبح الفيروس رمزا للانقسام، عبر السخرية مثلا من خصومه السياسيين الذين يضعونها، وبينهم جو بايدن، منافسه الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر.

ترامب يدعو إلى فتح المدارس في أيلول/سبتمبر

ويعطي الرئيس الأميركي الأولوية لموضوع إعادة فتح المدارس في أيلول/سبتمبر، وهو أمر يلحّ عليه منذ أسابيع رغم أنه من صلاحيات السلطات المحليّة. وقالت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس لشبكة سي إن إن صباح الأحد، مكررة دعوة الرئيس، "أحثّ كل المدارس على استئناف نشاطها، وتقديم دروس لتلاميذها بدوام كامل".

وأضافت: "يجب أن تكون القاعدة هي عودة الأطفال إلى المدرسة في الخريف"، معتبرة أن اغلاقها له تداعيات كارثية على "الفئات السكانية الهشّة". وقدّرت أن الطفرات المستقبلية للفيروس يمكن "التعامل معها في كل مدرسة على حدة"، ولا يمكن تبني مقاربة "موحدة". وكررت الوزيرة في تصريح لتلفزيون فوكس نيوز تهديدا أطلقه ترامب، إذ قالت "إن لم تُفتح المدارس ولم تلتزم وعودها، فإنه ينبغي ألا تحصل على تمويل" فدرالي.

_"إنهم يتلاعبون بصحة أطفالنا" _

من جهتها، علقت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي على هذه الدعوات قائلة "إنهم يتلاعبون بصحة أطفالنا". وأضافت "نرغب جميعا في أن يعود أطفالنا إلى المدرسة (...) لكن يجب أن يعودوا بشكل آمن". وأكدت في تصريح لسي إن إن أن "العودة إلى المدرسة تمثل أكبر تهديد بنشر الفيروس"، وتابعت أنهم "يتجاهلون العلم"، في إشارة إلى إدارة ترامب.

"أكبر تهديد"

وفي ما يخص المدارس، أوصت المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بإقرار تدابير تباعد جسدي، بينها ترك مسافة بين مقاعد التلاميذ والمعلمين، وتهوئة القاعات. لكن ترامب اعتبر أن هذه الارشادات "صارمة جدا". ولاحظت المراكز أن إعادة فتح المدارس والجامعات تمثل "أكبر تهديد" بالنسبة لانتشار الفيروس، وفق وثيقة داخلية مخصصة لتوجيه السلطات المحلية حول الموضوع، حصلت عليها صحيفة نيويورك تايمز ونشرتها الأحد. والولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضررا بفارق بعيد لناحية الأرقام المطلقة، وقد سجلت في الأيام الخمسة الأخيرة نحو 60 ألف إصابة يومية جديدة، أي نحو ضعف معدل الإصابات خلال نيسان/ابريل حين كانت غالبية أنحاء البلاد تخضع للحجر. وارتفع منحنى الوفيات أيضا، وإن كان بدرجة أقل من منحنى الإصابات.

وأشارت أحدث تقديرات السلطات الصحية إلى احتمال تجاوز عدد الوفيات 160 ألفا بحلول الأول من آب/أغسطس. وأودى فيروس كورونا المستجد ب135 ألف شخص حتى الآن في الولايات المتحدة.