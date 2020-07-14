تجمع عشرات المتظاهرين بالقرب من السفارة الألمانية في بيروت مطالبين بالمساعدة في إعادة توطينهم في الوقت الذي تزداد خلاله الأزمة الاقتصادية في البلاد سوءاً.

وقد وصلت حافلتان تقلان نحو 50 رجلاً من مدينة طرابلس في الصباح، حيث بدأوا التظاهر مطالبين مسؤولي السفارة بتسهيل منح تأشيرات دخول للبنانيين حتى يتمكنوا من المغادرة.

هذا وأغلقت قوات الأمن المنطقة، لمنع المتظاهرين من الاقتراب من مبنى السفارة.

وحمل المتظاهرون لافتات حملت عبارات باللغة العربية والألمانية بعضها تتطالب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بالتدخل لإنقاذهم من الأوضاع المتردية.

ويعاني اللبنانيون من سوء الأوضاع المعيشية، حيث تراجعت قيمة الليرة في السوق السوداء، وزادت أعداد العاطلين عن العمل خاصة بين الشباب، ناهيكم عن الانقطاع المتواصل في التيار الكهربائي.

وكانت الحكومة اللبنانية قد طلبت من صندوق النقد الدولي خطة إنقاذ بعد التخلف عن سداد الديون السيادية، إلا أن المباحثات قد تتعثر، خاصة بعد انعقاد أكثر من 15 جلسة.

ولبنان الذي يعيش فيه نحو 5 ملايين لبناني، وأكثر من مليون لاجئ سوري مهدد بانهيار اقتصادي غير مسبوق، بعد أن فقدت العملة المحلية نحو 80% من قيمتها مقابل الدولار في الأشهر الأخيرة، بالتزامن مع ارتفاع في الأسعار واضطرابات شعبية.