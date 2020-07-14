شاهد.. النيران تلتهم سفينة حربية أمريكية لليوم الثاني على التوالي

النيران مشتعلة في السفينة الحربية الأمريكية يو إس إس بونوم ريتشارد لليوم الثاني على التوالي، والتي اندلع فيها حريق أثناء رسوها في ميناء سان دييغو.
وبحسب مسؤولين في البحرية، فإن نظام إخماد الحرائق في السفينة لم يكن قادرا عن العمل عند اشتعال الحريق.
ويعمل مئات البحارة للحفاظ على النيران بعيدة عن نحو 3.7 مليون لترا من الوقود.
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