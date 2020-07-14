يقترب قائد نادي ريال مدريد الإسباني سيرجو راموس من كسر رقم قياسي في مسيرته الكروية في حال تسجيله في المبارتين المتبقيتين من الدوري الإسباني.

وفي رصيد راموس البالغ من العمر 34 عاما 99 هدفا سجلها خلال لعبه مع نادي ريال مدريد ونادي إشبيلية سابقا، وهو رقم يصعب الوصول إليه من قبل لاعب يشغل موقع قلب دفاع. وهذا دون احتساب الأهداف التي سجلها مع منتخب بلاده والبالغة 21 هدفا.

وإذا سجل راموس هدفا في إحدى المقابلتين فقد يبلغ مئوية تاريخية يصعب الوصول إليها من قبل مدافعي الأندية.

وكان أول ظهور لراموس في الدوري الأوروبي مع نادي إشبيلية عام 2004 وسجل خلالها هدفه الأول من رأسية وبعد انتقاله إلى ريال مدريد بدأ رصيده من الأهداف في الإرتفاع حيث سجل مع النادي الملكي 97 هدفا في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية التي لعب فيها.

ورغم عدم مشاركة راموس في مباراة الأمس التي جمعت ريال مدريد بناد غرطانة بسبب العقوبة، غير أنه لا تزال لديه فرصة المشاركة المباراتين المتبقيتين.

وفاز ريال مدريد بمبارة أمس بهدفين لهدف، وهو ما يعزز من حضوض تتويجه بلقب الدوري حيث يتصدر الترتيب حاليا ب 83 نقطة متبوعا بغريمه برشلونة الحائز على 79 نقطة.

وسجل راموس طيلة مسيرته 71 هدفا في الدوري الإسباني، 13 هدفا في دوري أبطال أوروبا، و7 أهداف في كأس ملك إسبانيا، و3 أهداف في كأس العالم للأندية، وهدفين في كأس السوبر الإسباني وهدفين في كأس السوبر الأوروبي.