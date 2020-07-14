اتفاق تركي أمريكي على العمل بشكل "أوثق" لإيجاد حل للأزمة الليبية

أعلنت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب إردوغان توافق الثلاثاء مع نظيره الأميركي دونالد ترامب خلال محادثة هاتفية على العمل "بشكل أوثق" من أجل إيجاد حل للنزاع الدائر في ليبيا.

وجاء في بيان الرئاسة التركية أن إردوغان وترامب "اتفقا على التعاون بشكل أوثق كحليفين... من أجل إرساء استقرار دائم في ليبيا".

يأتي هذا الإعلان في سياق تطورات جمة تشهدها الساحة الليبية الثلاثاء.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية المعترف بها من الأمم المتحدة، وقد عزّزت مساندتها العسكرية لها في مواجهة الرجل القوي في الشرق الليبي المشير خليفة حفتر الذي شنّت قواته العام الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس.

وتدعم الولايات المتحدة رسميا حكومة الوفاق، لكن حفتر يحظى بدعم مصر والإمارات والسعودية، حلفاء واشنطن.

وتشهد ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، نزاعاً مسلحاً اندلع في نيسان/أبريل العام الماضي بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني.

وبعدما شنّت قوات حفتر في نيسان/أبريل 2019 هجوما للسيطرة على طرابلس، تمكّنت قوات حكومة الوفاق المدعومة عسكريا من تركيا من استعادة السيطرة على كامل غرب ليبيا، ودفعت قوات حفتر الى التراجع إلى سرت التي تبعد 450 كلم شرق طرابلس.