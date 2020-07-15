القضاء_يسقط_التغيب يتصدر تويتر في السعودية .. مغردون يباركون وآخرون ينتقدون الخطوة

تصدر وسم #القضاء_يسقط_التغيب تويتر في السعودية، بأكثر من 23 ألف تغريدة بعد إسقاط محكمة سعودية لحكم تغيب امرأة عن بيتها دون إذن أسرتها.

ووصف محامي القضية عبد الرحمان اللاحم على حسابه على تويتر الحكم الصادر بالتاريخي.

ويمكن لأولياء الأمور في المملكة تقديم بلاغات في حالة تغيب المرأة عن بيتها وإقامتها في سكن مستقل دون إذن ولي أمرها، وعادة ما تقوم المحاكم بإصدار أحكام تعزيرية في حقهن.

وأضاف المحامي أن الحكم "يؤكد أن استقلال المرأة العاقلة البالغة في منزل مستقل ليست جريمة تستحق التعزير، وأضاف أن "الحكم من شأنه أن ينهي قصص مأساوية للنساء .

وأضاف المحامي أن "النائب العام أصدر تعميماً قبل فترة بعدم تلقي أي بلاغ متعلق بالتغيب أو أي بلاغ يقيد حرية المرأة أو ينتهك خصوصيتها

وأعتبر أن البلاد تمر بمرحلة تحول تاريخية

المغردون السعوديون رأوا في الحكم الصادر انتصارا جديدا للمرأة السعودية في سبيل تمكينها من حقوقها، وانجازا يحسب لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي أطلق جملة من الإصلاحات منذ توليه منصبه من شأنها دعم استقلالية المرأة بشكل أكبر مثل إسقاط نظام الولاية في السفر و السماح للنساء السعوديات بالقيادة.

غير أن هذا القرار وجد معارضين له أيضا من الذين وجدوا فيه تهديدا لقيم المجتمع السعودي المحافظ.

وأعلنت السعودية خلال العام الماضي سلسلة تعديلات لتخفيف قيود الوصاية على المرأة السعودية، وسمحت لهن بالسفر وبإصدار وثائق دون شرط موافقة ولي الأمر، والسماح لهن بقيادة السيارات بمفردهن .