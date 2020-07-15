بالفيديو: حريق هائل جراء انفجار خط بترول بالقرب من العاصمة المصرية

نشب حريق هائل، الثلاثاء، على طريق الإسماعيلية الصحراوي بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة، بعد حدوث كسر في إحدى أنابيب نقل المواد البترولية.

وقالت وزارة الصحة المصرية إن الحريق تسبب في إصابة 17 شخصا دون وقوع وفيات، كما أدى النيران إلى تدمير 31 سيارة وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

و استعانت الحماية المدنية بـ 35 سيارة إطفاء و 8 خزانات مياه ضخمة من أجل إخماد النيران، قبل أن يتم العمل على إصلاح الأضرار الناجمة عن الحادث.

وذكرت وزارة البترول المصرية لوسائل إعلام محلية أن أسباب الحريق ترجع إلى كسر في خط نقل بترولي تبعه شرارة ناتجة عن تزاحم السيارات بالطريق.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الإجتماعي فيديوهات تظهر حجم الحريق الذي امتد لعشرات الأمتار ونتج عنه سحب دخان كثيفة.

حريق شديد على أول طريق مصر الاسماعيليه و فيه عربيات جوه النار . ربنا يستر يا جماعة. ادعو ربنا يسلم و يكون اللي في العربيات خرجوا بالسلامة 🤲😥 Publiée par Mohamed Said Ramadan sur Mardi 14 juillet 2020

فيما تظهر لقطات فيديو أخرى الأثار التي خلفها الحريق.