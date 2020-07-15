شاهد: الشرطة الألمانية تعثر على 31 مهاجرا كانوا مختبئين داخل شاحنة تبريد

عثرت قوات الشرطة الألمانية المدعومة بحرس الحدود على 31 مهاجرا كانوا مختبئين داخل شاحنة تبريد بالقرب من الحدود الألمانية-التشيكية. وقامت الشرطة بتوقيف الشاحنة ليلا على إحدى الطريق السريعة "أ 17" بالقرب من مدينة درسدن حيث أشارت مصادر أمنية إلى أن الشاحنة كانت تحمل لوحة تسجيل تركية وتحمل شحنة من الخضر والفواكه.

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ولم تعلن الشرطة على الفور عن جنسيات المهاجرين، كما لم تقدم تفاصيل حول الواقعة. يذكر أن الكثير من المهاجرين لقوا حتفهم خلال السنوات الماضية داخل الشاحنات أثناء محاولتهم التسلل إلى دول الاتحاد الأوروبي. فقد لقي 71 مهاجرا مصرعهم في العام 2015 داخل شاحنة في النمسا، كما تمّ العثور على جثث 39 مهاجر فيتنامي داخل شاحنة في بريطانيا العام الماضى.