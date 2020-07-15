بومبيو يعلن فرض عقوبات أمريكية على عدد من موظفي هواوي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء أن الولايات المتحدة ستحظر منح تأشيرات دخول إلى بعض موظفي شركة هواوي الصينية للاتصالات التي تتهمها واشنطن بالتجسس لحساب بكين.

وأثنى بومبيو على قرار الحكومة البريطانية فك ارتباطها مع هواوي بشأن شبكة الجيل الخامس (5 جي) موضحاً أنه سيزور المملكة المتحدة والدنمارك الأسبوع المقبل.

كذلك توعد بومبيو بفرض عقوبات على مشروع "نورد ستريم 2" لمد خط أنابيب غاز إلى ألمانيا.

وقال بومبيو في مؤتمر صحافي إن " الذين يشاركون في هذا المشروع (...) سيخضعون لمراجعة لفرض عواقب محتملة".